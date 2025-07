Fiat è il marchio che ha venduto più auto in Brasile a giugno 2025

Con 41.837 unità immatricolate e una quota di mercato del 20,6%, Fiat è il marchio che ha venduto più auto a giugno. Da inizio anno, Strada, la vettura più venduta in Brasile per quattro anni consecutivi, si conferma al primo posto con 62.702 unità vendute e una quota di mercato del 5,5%. Altri due modelli figurano tra le 10 auto più vendute nel 2025: Argo al quarto posto, con 44.467 immatricolazioni, e Mobi al settimo, con 33.231 unità vendute.

Con oltre 240 mila unità vendute e una quota del 21,3%, Fiat accelera e raggiunge il quinto anno consecutivo di leadership in Brasile

A giugno, Fiat ha dominato il mercato in quattro segmenti. Tra le A-Hatch, Mobi è stato il veicolo più venduto con 6.347 unità immatricolate e il 46,9% di quota di segmento. Nel segmento dei pick-up, Strada si è classificato al primo posto con 11.474 unità vendute e il 70,3% di quota di segmento nella categoria B-Pickup. Nella categoria C-Pick-up, Toro ha dominato con 3.414 unità immatricolate. Tra i furgoni, il Fiorino si è classificato al primo posto con 2.224 unità vendute nella categoria B-Van.

Il marchio è leader anche nel segmento dei SUV ibridi. A giugno, Fiat ha venduto 4.348 unità di Pulse e Fastback, classificandosi al primo posto. Da inizio anno, il marchio continua a guidare il segmento con una quota di mercato del 28,6% e 19.986 unità vendute. Di recente, sono state lanciate le nuove Fiat Pulse e Fastback 2026, dotate di diverse novità che ne amplieranno ulteriormente la crescita nel segmento.

“Fiat continua a guidare il mercato e questo è il risultato del nostro instancabile lavoro per soddisfare tutte le esigenze dei nostri clienti, offrendo prodotti ricchi di tecnologia, prestazioni e a prezzi competitivi. Più che vendere automobili, Fiat guida i movimenti e segue l’evoluzione della mobilità in Brasile. Oltre ad avere tre modelli tra i 10 più venduti dell’anno, il marchio si è distinto nel segmento dei SUV ibridi, essendo il marchio che ha venduto più auto con questa tecnologia nel 2025”, commenta Federico Battaglia, vicepresidente del marchio Fiat per il Sud America.

Nell’anno in corso, Fiat continua a guidare il mercato con una quota del 21,3% e 241.428 unità vendute, ovvero quasi 55 mila unità in più rispetto al secondo marchio, consolidandosi come il marchio più venduto anche nel primo semestre del 2025 e aprendo la strada al raggiungimento del quinto anno consecutivo da leader dell’industria brasiliana.