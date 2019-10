Leclerc frustrato dal “deludente” sesto posto nel GP del Giappone

Charles Leclerc afferma di non aver visto Max Verstappen nell’incidente avvenuto al primo giro che ha rovinato entrambe le loro gare nel Gran Premio del Giappone di domenica, con il giovane pilota monegasco al sesto posto e Verstappen costretto al ritiro.

Il giovane pilota monegasco è frustrato dal brutto risultato ottenuto nel Gran Premio del Giappone

L’incidente è sotto inchiesta e Leclerc è attualmente a colloquio con i commissari di gara, con un risultato atteso a breve. Il monegasco ha dichiarato a Sky Sports: Beh, dal mio punto di vista, ero sottosterzato e ci siamo toccati. Se c’è qualcuno da incolpare o no, non lo so – non ho ancora visto il video dell’incidente, ma questo incidente sfortunatamente mi ha messo in secondo piano nella gara.”

“Il sesto posto non è il posto che volevo, è deludente, ma per quanto riguarda la strategia non penso che avrebbe potuto andare molto meglio. Come detto da Mattia Binotto prima del fine settimana, dobbiamo fare tutto il possibile per contrastare la Mercedes in questo finale di stagione perché sono molto forti.” ha concluso il 22 enne pilota della Ferrari.

