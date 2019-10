Alfa Romeo ci ricorda le offerte dei Rosso Alfa Days con due nuovi video ufficiali

Per il mese di ottobre Alfa Romeo ha rinnovato, in parte arricchendole, le offerte Rosso Alfa Days che erano state lanciate nel corso del mese di settembre. Sino alla fine del mese, grazie a queste promozioni, sarà possibile acquistare Giulia, Stelvio e Giulietta con condizioni particolarmente favorevoli.

Per ricordare a tutti i potenziali acquirenti i dettagli principali delle promozioni valide sino a fine ottobre, Alfa Romeo ha rilasciato in queste ore due nuovi video ufficiali, uno per Giulia e Stelvio ed un altro per Giulietta, in cui vengono illustrate le offerte Rosso Alfa Days. I video in questione hanno come protagonisti i modelli Alfa Romeo in versione Rosso Alfa.

Ecco i due video:

Alfa Romeo Giulia e Stelvio: a partire da 299 Euro al mese sino a fine ottobre

Per quanto riguarda Giulia e Stelvio, la promozione Rosso Alfa Days prevede la possibilità per i clienti interessati di acquistare una nuova vettura a partire da 299 Euro al mese. Il prezzo si riferisce alle versioni Sport-Tech dei due modelli di segmento D della casa italiana proposte con il motore 2.2 turbo diesel da 160 CV, cambio automatico e trazione posteriore. Per Giulia Sport-Tech è previsto un anticipo di 16.670 Euro mentre per Stelvio Sport-Tech l’anticipo è di 15.500 Euro.

Da notare che i clienti hanno la possibilità di scegliere, oltre al finanziamento Liberamente Alfa, il noleggio o il leasing per poter portarsi a casa una Giulia o uno Stelvio questo mese. A prescindere dalla formula scelta, la rata mensile sarà sempre pari a 299 Euro (per i modelli “base” proposti in promozione per questo mese).

Alfa Romeo Giulietta: cambio automatico al prezzo del manuale

Per questo mese, chi sceglie Giulietta potrà contare sulla possibilità di acquistare la versione con cambio automatico a doppia frizione al prezzo di quella con cambio manuale. L’offerta, che da listino garantisce un risparmio di 2 mila Euro, è legata alla versione con motore 1.6 turbo diesel da 120 CV, l’unica motorizzazione della gamma della Giulietta ad essere proposta sia con il manuale che con l’automatico.

Sino a fine mese, inoltre, torna la possibilità di acquistare la Giulietta con il finanziamento Alfa Free. Questa soluzione prevede un anticipo di 9.900 Euro e due anni senza rate mensili. All’inizio del terzo anno il cliente può scegliere se acquistare o meno la vettura versando anche la seconda rata (che parte da 9.203,88 Euro). I prezzi si riferiscono alla Giulietta in allestimento base con motore 1.4 turbo benzina.