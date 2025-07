Nuova Lancia Delta HF Integrale: cancellati tutti i riferimenti al suo ritorno

In un comunicato stampa nei giorni scorsi era stato confermato il ritorno della nuova Lancia Delta HF Integrale come vi abbiamo riportato in un nostro precedente articolo. La notizia ha fatto scalpore essendo stata ripresa dai siti di tutti il mondo. A sorpresa però Lancia ha deciso di cancellare dai suoi comunicati il passaggio dove confermava questo storico ritorno.

Rimossi i riferimenti al ritorno della nuova Lancia Delta HF Integrale nel comunicato stampa in cui era stato anticipato il suo ritorno

I motivi di questo gesto non si conoscono. Probabilmente la notizia non doveva ancora essere rivelata ma alla fine la cosa che interessa di più ai fan di Lancia è che alla fine il ritorno della nuova Lancia Delta HF Integrale si farà. “L’HF sarà il marchio distintivo per tutte le versioni ad alte prestazioni della nuova gamma Lancia: attualmente presente sulla Ypsilon e, a partire dal 2026, sulle prossime Gamma e Delta con la denominazione HF Integrale”. Tuttavia poco dopo queste righe sono state rimosse dal comunicato stampa, ma ormai era troppo tardi: l’informazione si era diffusa rapidamente sui social network e nei forum. Questo segna la prima menzione esplicita della casa piemontese riguardo al ritorno dell’iconica etichetta “HF Integrale”, simbolo del DNA a trazione integrale della celebre Delta.

Tanto è bastato per far crescere l’entusiasmo a proposito della nuova Lancia Delta HF Integrale anche se ovviamente molti si chiedono come sarà. Inoltre la voce secondo cui questa auto sarà solo elettrica anche se non ancora sicuro ha comunque sollevato molte critiche da parte dei fan più puristi che preferirebbero ovviamente una versione termica di questo storico modello.

E’ assai probabile che l’anno prossimo in fase di presentazione della nuova Lancia Gamma, futura ammiraglia del marchio, avremo le idee più chiare su come sarà la nuova Lancia Delta HF Integrale e su quali caratteristiche avrà. Al momento si pensa che utilizzerà la piattaforma STLA Medium e che il motore scelto possa essere una versione potenziata e con più cavalli dello stesso motore elettrico da 280 cavalli e 345 Nm di coppia usato da Alfa Romeo Junior Veloce, Ypsilon HF, Abarth 600e e Peugeot E-208 GTI. Non possiamo però del tutto escludere che alla fine il forte rallentamento nella diffusione delle auto elettriche possa portare Lancia a cambiare i suoi piani come del resto sta avvenendo con Alfa Romeo e Maserati prevedendo alla fine un motore termico per questa vettura.