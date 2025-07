Nuova Alfa Romeo Giulia: ecco tutto quello che sappiamo su design, motori, data di debutto e prezzo a luglio 2025

Nuova Alfa Romeo Giulia a sorpresa potrebbe essere la prossima novità ad essere lanciata dalla casa automobilistica milanese. Se infatti fino a poche settimane fa si pensava che sarebbe stata la nuova Alfa Romeo Stelvio la prima di una lunga serie di novità per Alfa Romeo, le cose sembrano essere cambiate. Infatti è stato ufficialmente confermato il ritardo di Stelvio e qualcuno ipotizza uno slittamento al 2027 per il modello mentre secondo altri la nuova Giulia potrebbe essere confermata per la fine del 2026. Al momento però la situazione non è chiara quindi stabilire una data di debutto per la nuova generazione di Giulia sembra a dir poco azzardato. Le idee più chiare le avremo quando il nuovo CEO di Stellantis Antonio Filosa comunicherà il nuovo piano industriale di Stellantis e conosceremo le prossime mosse di ogni brand.

Ecco cosa si fa fino ad oggi a proposito della nuova Alfa Romeo Giulia

Per quanto riguarda il design della nuova Alfa Romeo Giulia al momento non vi sono particolari novità rispetto a quanto già vi abbiamo detto in passato. Sappiamo che la vettura subirà un profondo restyling infatti non si tratterà più di una classica berlina sedan ma di qualcosa di diverso. Inizialmente si era pensato che la vettura potesse diventare una sorta di berlina coupè. In un secondo momento qualcuno ha ipotizzato una trasformazione in una sorta di crossover. Le ultime voci dicono che la vettura rimarrà una berlina ma rispetto ai tre volumi del modello attuale ci troveremo di fronte ad un’auto con l’aspetto di una “Fastback”. Quindi due volumi e mezzo con posteriore a coda tronca e uno stile all’anteriore che ricorderà vagamente quello della recente Alfa Romeo Junior e della nuova Alfa Romeo 33 Stradale con scudetto chiuso, fari stretti e targa centrale.

Ovviamente nel caso in cui Stelvio dovesse arrivare prima avremo le idee più chiare sul look della nuova Alfa Romeo Giulia ma come abbiamo appena detto anche questa che sembrava una delle poche certezze non è più un qualcosa di così scontato. Cambiando discorso per quanto concerne invece la gamma di motori, sappiamo con certezza che mentre inizialmente l’auto sarebbe dovuta essere solo elettrica al 100 per cento alla fine avrà invece anche motori termici. Al momento quanti e quali non è dato saperlo. Si parla di mild hybrid e di plug-in hybrid. Qualcuno ipotizza anche la presenza di un termico puro e la possibilità di utilizzare il V6 Nettuno di Maserati magari per una versione ibrida ad altissime prestazioni. La verità però è che in questo momento nonostante le tante ipotesi certezze in merito praticamente non ve ne sono.

Ovviamente queste sono solo alcune delle domande che molti tra i simpatizzanti di Alfa Romeo si pongono a proposito di come sarà la nuova Alfa Romeo Giulia. Altra questione che fa discutere riguarda la gamma dei prezzi che però ovviamente conosceremo solo dopo che saranno stati aperti gli ordini. Sembra però abbastanza scontato che rispetto al modello attuale questi aumenteranno specie per quanto concerne le versioni elettriche e le top di gamma tra cui spiccherà anche la Quadrifoglio che è stata confermata. Inizialmente sarebbe dovuta essere solo elettrica ma recenti dichiarazioni di Cristiano Fiorio ci hanno fatto pensare che l’ipotesi di una versione termica, ibrida probabilmente non sia assolutamente da escludere.

Questa auto al pari della nuova Alfa Romeo Stelvio sarà fondamentale per la futura crescita della casa milanese che come vi abbiamo detto in molte occasioni aspira a diventare il brand premium globale di Stellantis e che inoltre avrà anche un altro compito e cioè quello di dare una mano a Maserati condividendo piattaforme, motori e designer per rilanciare le vendite del brand di lusso di Stellantis che vive un momento molto ma molto delicato.