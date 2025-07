Nuova Fiat 500 ibrida con un prezzo di 17.000 euro il successo è assicurato

Buone notizie per lo stabilimento Stellantis di Mirafiori che da novembre accoglierà la produzione della nuova Fiat 500 ibrida. La vettura è stata svelata nelle scorse ore e finalmente si conosce anche il suo prezzo. La vettura infatti partirà da circa 17.000 euro un prezzo più basso anche di quelle che erano le previsioni ufficiali.

Con un prezzo più basso della Pandina si venderanno molte unità della nuova Fiat 500 ibrida

Con un prezzo così conveniente, con l’auto che costa meno di Fiat Panda nell’allestimento top di gamma Pandina, è probabile che di questa vettura si venderanno moltissime unità. La probabilità che a Mirafiori vengano prodotte da 100 mila a 130 mila unità all’anno di questo modello sembrano essere molto ma molto elevate. Come dicevamo una buona notizia per Mirafiori che torna a respirare dopo il calo degli ultimi tempi.

La nuova Fiat 500 ibrida si presenta in tre configurazioni pensate per rispondere a ogni esigenza: la versione Berlina, compatta e ideale per l’ambiente urbano; la variante 3+1, con una terza portiera controvento sul lato passeggero per facilitare l’accesso posteriore; e l’originale Cabrio, l’unica del suo segmento, pensata per chi ama la guida en plein air. Sotto il cofano, pulsa il motore mild-hybrid FireFly 1.0 a tre cilindri, abbinato a un cambio manuale a sei marce. Il sistema elettrico a 12V contribuisce a contenere i consumi e offre una guida fluida e piacevole.

Tecnologica e connessa, è dotata del sistema Uconnect 5 con schermo touch da 10,25” e compatibilità wireless con Apple CarPlay e Android Auto. Completa l’offerta una serie di sistemi di assistenza alla guida che garantiscono sicurezza in città. La nuova 500 ibrida rappresenta dunque un perfetto equilibrio tra innovazione, tradizione e stile italiano.

Chi ha già guidato la nuova Fiat 500 ibrida dice che la vettura appare quasi indistinguibile dalla versione elettrica, eccezion fatta per il frontale leggermente rivisto, la leva del cambio e i tre pedali. Proprio la pedaliera, piuttosto ravvicinata per via del passaruota, potrebbe risultare scomoda a chi ha piedi grandi, ma per la maggior parte degli utenti non sarà un problema. L’ergonomia è buona, con una posizione di guida rialzata e comandi ben posizionati. Il motore 1.0 tre cilindri da 70 CV si adatta perfettamente alla città, con spunto adeguato e cambio fluido. Il sound è discreto, e la guida facile e rassicurante.