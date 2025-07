A Portoverde il Concorso d’Eleganza “Summer Elegance Show 2025” con Drudi e Stohr

Si avvicina a passo spedito l’appuntamento con il II° Concorso d’Eleganza “Summer Elegance Show 2025”, che andrà in scena nella giornata di domenica 6 luglio. Ad ospitarlo ci penserà la bella località di Portoverde, nel Comune di Misano Adriatico, con la sua elegante darsena. Qui si offriranno alla vista del pubblico, in tutto il loro splendore, le auto auto storiche e le supercar protagoniste del rendez-vous motoristico.

L’evento è stato fortemente voluto da Carla Aghito e Roberto Tordi, presidenti, rispettivamente, dell’Associazione Per la Difesa del Mare e della Scuderia Automobilistica Morcianese. I due sodalizi, chiamati ancora una volta ad organizzare la manifestazione, si sono spesi con grande energia per darle un tocco glamour.

Il II° Concorso d’Eleganza “Summer Elegance Show 2025” prevede l’esposizione delle auto storiche e delle supercar nel centralissimo Piazzale Colombo, a partire dalle ore 16. Qui gli appassionati potranno deliziarsi con la loro visione. Dalle 17 alle 19 entreranno in scena i giudici, per valutarle, in attesa del verdetto finale. Seguirà una pausa aperitivo in piazzetta. Poi, quando le lancette dell’orologio segneranno le ore 20, sarà il turno di una elegante cena presso il Ristorante “Kursaal da Daniele” a Portoverde, dove i protagonisti dell’evento potranno deliziare il palato.

Alle 22:30 è prevista la premiazione in Piazza Colombo. Diversi i premi assegnati, ma il più prestigioso sarà il “Best of Show”. Attese, fra le altre, alcune Ferrari, una Dino 246 GT, una Lancia Stratos, una Porsche 911 S/T e una Bentley Continental V12. Fra le auto storiche e le supercar si potranno anche incontrare i piloti Luca Drudi e Siegfried Stohr, ospiti della serata. Un ulteriore elemento di attrazione per il Concorso d’Eleganza “Summer Elegance Show 2025”, che punta ad emozionare i presenti con lo splendore delle auto e con la magia della cornice ambientale, dove si coglie il profumo dell’estate e della frizzante vitalità, in varie dimensioni sensoriali.