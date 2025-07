Jeep chiude il primo semestre 2025 in crescita in Brasile

I primi mesi del 2025 sono stati storici per il marchio Jeep in Brasile. Celebrando 10 anni di produzione nazionale, il marchio ha accelerato i risultati di vendita, lanciato nuove versioni di prodotto, una serie speciale della Renegade Willys 10 anni e annunciato un nuovo modello che sarà prodotto e venduto nel nostro Paese.

Il volume delle vendite di Jeep in questo trimestre è aumentato del 9,1% rispetto al primo trimestre dell’anno

Nel secondo trimestre di quest’anno, Jeep ha registrato una crescita del 9,1% rispetto al primo trimestre, incrementando le vendite di oltre 2.000 veicoli. Confrontando il primo semestre del 2025 con lo stesso periodo dell’anno precedente, il volume delle vendite di Jeep è cresciuto del 3,3%, superando le 55.000 unità vendute nell’anno. Questi risultati sono stati sostenuti dalla forte presenza della gamma nazionale del marchio, che offre un portafoglio diversificato e robusto che copre l’intero segmento SUV, con un importante differenziale nell’offerta di una garanzia di 5 anni.

Tra i modelli, spicca la Compass, con una crescita di oltre il 20% nel volume delle immatricolazioni confrontando i primi sei mesi di quest’anno con quelli dell’anno precedente. Leader tra i SUV di medie dimensioni fin dal suo lancio, la Compass ha chiuso il periodo con una quota del 27,7% nel segmento, in crescita di 1,4 punti percentuali rispetto al dato consolidato dell’anno precedente, raggiungendo oltre 27.500 unità vendute nel 2025.

Il Commander, che ha recentemente ricevuto un nuovo motore 2.2 Turbodiesel, ha aumentato il volume delle vendite del 2,0% rispetto al primo semestre dello scorso anno, con oltre 7.200 unità nel 2025. Il Renegade, il primo modello prodotto da Jeep nello stabilimento di Goiana, che ha rivoluzionato il segmento dei SUV, continua con vendite costanti e ha chiuso il semestre con oltre 20 mila unità immatricolate.

“I risultati del primo semestre aggiungono un’ulteriore dose di gioia alla nostra celebrazione del decimo anniversario di Jeep in Brasile. È gratificante vedere la nostra gamma nazionale consolidata nel mercato brasiliano, con prodotti di diverse categorie che rispecchiano tutti i pilastri del nostro marchio, rafforzando il DNA avventuroso di Jeep. In costante evoluzione, nei prossimi mesi presenteremo altre novità, mentre ci prepariamo anche all’arrivo dell’Avenger, un altro modello che completerà il nostro portfolio di prodotti fabbricati nel nostro Paese”, commenta Hugo Domingues, Vice President del marchio Jeep per il Sud America.