Nuove Alfa Romeo ibride, Ferrari Purosangue, fusione FCA-Renault: le migliori news della settimana

Bentornati su ClubAlfa.it per il secondo appuntamento di agosto con la nostra rubrica domenicale dedicata alle migliori news della settimana relative al marchio Alfa Romeo, al gruppo FCA ed a tutti i brand, sia italiani che americani, che compongono l’azienda.

In questi ultimi sette giorni, da lunedì 5 ad oggi domenica 11 agosto, nonostante il clima estivo, abbiamo registrato l’arrivo di un gran numero di news, in particolare legate al futuro del gruppo FCA e del marchio Alfa Romeo che continua ad attraversare un momento molto difficile.

Per Alfa Romeo segnaliamo nuove indiscrezioni sull’arrivo delle versioni elettrificate di Giulia e Stelvio e del Tonale oltre a nuovi dati di vendita che confermano la crisi internazionale del marchio, da molti mesi costretto a fare i conti con un drastico calo delle consegne.

Da segnalare anche un articolo dedicato alle novità Fiat in arrivo nel 2020, un anno che potrebbe essere molto importante per il brand che ha tanti nuovi modelli pronti al lancio, e il debutto di nuove versioni delle Maserati Quattroporte e Levante.

Per quanto riguarda Ferrari, invece, si torna a parlare del Purosangue, che potrebbe debuttare molto prima del previsto, e della supercar ibrida SF90 Stradale, che potrebbe puntare fortissimo sulle possibilità di personalizzare per conquistare una clientela sempre maggiore.

Qui di seguito, come sempre, trovate il nostro tradizionale riepilogo settimanale dettagliato degli ultimi sette giorni con link diretti agli articoli pubblicati su ClubAlfa.it.

Alfa Romeo

Alfa Romeo si prepara a registrare diverse novità nel corso dei prossimi anni. Secondo le ultime indiscrezioni di questi giorni, Alfa Romeo dovrebbe, infatti, lanciare le versioni elettrificate di Giulia, Stelvio e del futuro Tonale tra il 2020 ed il 2021. In quest’articolo trovate tutti i dettagli relativi alle nuove Alfa Romeo in arrivo.

Per quanto riguarda i dati di vendita di Alfa Romeo, invece, segnaliamo l’arrivo dei risultati di vendita nei principali mercati europei. La casa italiana ha registrato un calo generalizzato delle vendite in tutti i principali mercato del nostro continente, continuando la sua lunga fase di crisi. Da notare anche un calo di vendite in Giappone dove Alfa Romeo aveva chiuso in positivo il mese primo semestre.

Il calo di vendite di Alfa Romeo sta danneggiato, in misura notevole, lo stabilimento di Cassino che produce Giulia, Stelvio e Giulietta e deve fare i con continui ricorsi alla cassa integrazione. In questi giorni sono arrivati nuovi appelli da parte di forze politiche.

Tra le news dedicate al marchio Alfa Romeo di questa settimana segnaliamo anche la nuova offerta riservata all’Alfa Romeo Giulietta Sport Carbon Edition, la nuova serie speciale della segmento C della casa italiana è protagonista di una promozione molto interessante che durerà sino alla fine del mese di agosto.

In tema di Giulietta, segnaliamo un nuovo render che immagina la Giulietta di nuova generazione su base Tonale, il C-SUV che arriverà nel corso dei prossimi anni per espandere la gamma del marchio italiano e dal cui successo potrebbe dipendere il futuro della segmento C.

Da segnalare anche un nuovo richiamo per Giulia e Stelvio. I due modelli della casa italiana registrano un richiamo che coinvolge circa 20 mila unità. In quest’articolo trovate tutti i dettagli relativi alle motivazione del richiamo.

Per quanto riguarda la Formula 1, segnaliamo delle dure dichiarazioni di Kimi Raikkonen. L’ex campione del mondo ha confermato che Alfa Romeo non ha alcun controllo sulla sua vita privata e, come già chiarito al team prima di firmare, la scuderia non deve porre alcun limite alla sua libertà. Raikkonen si è anche scagliato contro il nuovo regolamento della Formula 1.

Fiat

Il marchio Fiat si appresta a vivere un 2020 da protagonista. In quest’articolo abbiamo raccolto le indiscrezioni di queste ultime settimane evidenziando tutti i nuovi modelli che Fiat lancerà nel corso dei prossimi mesi tra novità assolute, restyling e nuove varianti dei modelli già in gamma.

Fiat si prepara a presentare una nuova versione del Fiat Strada, il pick-up compatto che rappresenta un elemento molto importante della gamma del brand torinese per il mercato sudamericano dove i pick-up di questo segmento vanno per la maggiore.

Da segnalare, sempre per quanto riguarda la gamma sudamericana di Fiat, che il brand ha rinnovato la dotazione della Fiat Cronos aggiungendo alcuni elementi chiave che renderanno la berlina compatta un progetto ancora più interessante. Il nuovo modello arriva anche in Brasile. Da notare anche l’arrivo di diverse novità per il Fiat Toro.

Intanto il gruppo FCA ha conquistato la leadership del mercato auto in Brasile nel corso del mese di luglio riuscendo a raggiungere una quota di mercato molto vicina al 20% e confermando l’importanza dell’area sudamericana per i brand Fiat e Jeep.

Ferrari

Ferrari si prepara al lancio del nuovo Ferrari Purosangue. Il futuro SUV della casa di Maranello, già confermato ufficialmente da diversi mesi, potrebbe, a sorpresa, fare il suo debutto ufficiale nel corso del mese di settembre, in occasione di un evento speciale organizzato a Maranello, per poi arrivare sul mercato nel 2020.

Nei prossimi mesi si registrerà il debutto ufficiale della nuova Ferrari SF90 Stradale, presentata a maggio e pronta con le prime consegne solo nel 2020. Uno dei punti di forza della nuova supercar ibrida della casa di Maranello saranno le tantissime possibilità di personalizzazione. In tema di personalizzazione, segnaliamo l’arrivo delle prime soluzioni aftermarket pensate per la Ferrari F8 Tributo.

Tra le news della settimana di casa Ferrari segnaliamo un progetto che immagina la Ferrari F40 realizzata completamente in fibra di carbonio e caratterizzata da un gran numero di cambiamenti rispetto al modello originale della casa di Maranello. Tra le curiosità della settimana, segnaliamo che su eBay è comparso in vendita un motore della hypercar LaFerrari che è stato proposto ad un prezzo davvero elevatissimo.

Per quanto riguarda la Formula 1, invece, registriamo le nuove dichiarazioni da parte di Ferrari che conferma la volontà di fare di tutto per raggiungere delle vittorie nel corso della stagione 2019.

Maserati

La scorsa settimana, FCA ha annunciato il nuovo piano industriale di Maserati che prevede il lancio di ben 10 nuovi modelli nel corso dei prossimi anni. In questi giorni arriva la conferma che Maserati non produrrà profitti sino al 2020, anno in cui arriveranno sul mercato le prime novità del nuovo piano industriale.

Segnaliamo che Maserati presenterà alla Monterey Car Week 2019 in programma nei prossimi giorni nuove serie speciali a tiratura limitata di Quattroporte e Levante confermando la volontà di puntare, in modo fortissimo, sul mercato nordamericano.

Jeep

Tra le principali novità della gamma Jeep degli ultimi anni troviamo, senza dubbio, la nuova Jeep Compass. Il SUV compatto della casa americana è stato, infatti, il modello più venduto di Jeep nel corso del primo semestre a livello mondiale.

Jeep si prepara all’edizione 2019 del Jeep Fest a Toledo, negli Stati Uniti. Il marchio americano punta a rendere quest’edizione della kermesse davvero indimenticabile raccogliendo oltre 60 mila appassionati in arrivo da tutto il Nord America.

In casa Jeep fervono i preparativi per la versione PHEV della Jeep Grand Cherokee, il nuovo modello, in questi giorni, è stato catturato dalle prime foto spia che anticipano un imminente debutto e, quindi, un’espansione della gamma elettrificata di Jeep. Intanto, la Renegade per il mercato brasiliano si rinnova.

Da segnalare, inoltre, che Jeep è al lavoro su di un nuovo modello a sette posti. In questi giorni sono emersi i primi dettagli sul progetto che dovrebbe presentare un design decisamente differente rispetto al resto della gamma Jeep.

FCA

La settimana del gruppo FCA si è aperta con nuove dichiarazioni del CEO Manley che ha confermato che il gruppo è ancora disponibile ad un’alleanza con Renault anche se, al momento, non sono ancora state riaperte le trattative con i manager del gruppo francese.

Secondo un report del Wall Street Journal, una fonte molto affidabile che già in passato ha fornito preziose informazioni sulla questione, la fusione tra FCA e Renault potrebbe completarsi entro la fine dell’anno in corso con le trattative che potrebbero ripartire già nel corso delle prossime settimane.

A favorire l’alleanza tra FCA e Renault nel corso dei prossimi mesi potrebbe giocare un ruolo importante anche il calo dei risultati finanziari di Nissan. L’azienda nipponica sta attraversando un periodo difficile e potrebbe incentivare la fusione tra FCA e Renault per uscire dalla crisi registrata in questi mesi. Secondo nuove indiscrezioni, anche PSA sarebbe interessata ad un’alleanza con FCA che, quindi, potrebbe portare avanti due trattative diverse al fine di valutare la soluzione più conveniente.

Nel frattempo, per il suo futuro prossimo, il gruppo FCA ha le idee chiare. Per continuare a crescere, infatti, il gruppo prevede di puntare forte su Jeep continuando il processo di espansione del marchio americano, uno dei pochi brand dell’intera azienda in grado di garantire utili considerevoli negli ultimi anni.

Da notare che il CEO Manley ha anche confermato che il gruppo FCA eviterà di pagare sanzioni all’Unione Europea per quanto riguarda le emissioni di CO2 in atmosfera, rispettando così i vincoli della normativa europea per i costruttori di auto.

Intanto FCA si prepara ad importanti investimenti nella città di Detroit. Il sindaco di Detroit ha annunciato di aspettarsi diverse migliaia di nuovi posti di lavoro per gli abitanti dell’area grazie agli investimenti del gruppo.

Questa settimana il gruppo FCA è protagonista di un richiamo davvero insolito. L’azienda, infatti, ha annunciato il richiamo di un solo esemplare di un pick-up RAM registrato, molto probabilmente, un record per il richiamo ufficiale che coinvolge il minor numero di esemplari.

Con questa news sul particolare richiamo annunciato da FCA termina la nostra rubrica domenicale. Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 18 agosto.

ClubAlfa.it sarà attivo per tutta l’estate, senza pausa anche a Ferragosto, per raccontare ai suoi lettori tutto quelle che saranno le novità in arrivo sul mercato delle quattro ruote italiano ed, in particolare, tutto quello che Alfa Romeo ha in serbo per il suo futuro.