Fiat: tutti i nuovi modelli in arrivo nel 2020

A differenza di quello che succederà per Alfa Romeo, che molto probabilmente registrerà solo il debutto dei restyling di Giulia e Stelvio, il marchio Fiat potrebbe vivere un 2020 da protagonista con il lancio di diversi nuovi progetti che andranno a rinnovare, in misura significativa, la gamma del brand contribuendo a mettere la parola fine alla crisi di vendite che sta caratterizzeranno gli ultimi mesi.

Come confermano i dati di questa prima parte di 2019, la Fiat Panda continua a crescere mentre tutti gli altri modelli sono in costante calo con la 500X, che negli ultimi anni ha dato un contributo importante a Fiat, che sta registrando un forte calo di vendite che ha portato, per ora solo in Italia, ad una riduzione della gamma ed all’uscita di scena della trazione integrale.

In rampa di lancio per Fiat ci sono diversi progetti tra nuovi modelli, restyling ed espansioni della gamma che dovrebbero dare un contributo significativo al miglioramento dei risultati di vendita del marchio italiano in Italia ed in Europa. Alcuni dei nuovi progetti in cantiere potrebbero supportare il brand anche in Nord America dove, a causa del crollo delle vendite di questi ultimi anni, l’uscita dal mercato è molto vicina.

Per ora, Fiat non ha ancora diffuso informazioni precise sulle tempistiche di lancio dei nuovi modelli ma, tra rumors ed indiscrezioni, in questi mesi sono emersi diversi dettagli in merito. Vediamo, quindi, di fare il punto della situazione in merito alle novità che caratterizzeranno la gamma Fiat nei prossimi mesi.

Fiat 500 Elettrica: appuntamento al Salone di Ginevra 2020

Il progetto più atteso per il futuro di Fiat è, senza dubbio, la Fiat 500 Elettrica, un modello destinato a diventare una delle risorse più importanti per la produzione di auto in Italia (la sede di produzione sarà Mirafiori dove attualmente è in fase d’allestimento la linea d’assemblaggio). La prima elettrica di Fiat è stata confermata ufficialmente e rappresenta il progetto futuro del marchio di cui si conoscono più dettagli.

La nuova Fiat 500 Elettrica sarà presentata al Salone dell’auto di Ginevra di marzo 2020. La produzione dovrebbe iniziare nel corso dei mesi successivi e, come confermato da FCA nei giorni scorsi, l’avvio delle vendite in Europa della nuova elettrica è atteso per il secondo semestre del 2020. Per ora non ci sono informazioni precise sul comparto tecnico mentre, per quanto riguarda il prezzo, Fiat nei mesi scorsi ha indicato nella fascia di prezzo dei 30 mila Euro il posizionamento più probabile della vettura.

La vettura potrebbe arrivare in diverse varianti proponendo varie opzioni per quanto riguarda la capacità della batteria e, quindi, l’autonomia di funzionamento.

Fiat Centoventi: versione di serie in arrivo?

La casa italiana ha intenzione di sviluppare una versione di serie della Fiat Centoventi Concept presentata lo scorso marzo al Salone di Ginevra. La nuova city car, vista da molti osservatori come una sorta di “Panda elettrica”, condividerà la stessa piattaforma della 500 Elettrica e potrà contare su di un’elevata modularità che permetterà a Fiat di realizzare una versione ad autonomia ridotta (poco più di 100 chilometri probabilmente) ad un prezzo decisamente contenuto.

Per ora, Fiat non ha diffuso informazioni precise in merito al lancio della nuova Centoventi. FCA ha confermato l’intenzione di inaugurare la gamma elettrica con la versione a zero emissioni della 500. Di conseguenza, la nuova Centoventi potrebbe essere presentata in via ufficiale nel corso del secondo semestre del 2020.

Fiat 500X Sport: il crossover diventa ibrido

A settembre, in occasione del Salone dell’auto di Francoforte, dovrebbe esserci il debutto della nuova Fiat 500X Sport, nuova variante del crossover compatto della casa italiana che potrà contare sul sistema plug-in hybrid della Jeep Renegade ibrida, un progetto che arriverà sul mercato nel corso del primo trimestre del 2020.

Considerando la completa condivisione tecnica che esiste tra la 500X e la Renegade, è probabile che la nuova Fiat 500X Sport venga introdotta sul mercato entro la fine del primo semestre del 2020, a distanza di pochi mesi dal lancio del crossover ibrido di casa Jeep. Maggiori dettagli sul progetto arriveranno, di certo, nel corso del Salone di Francoforte.

Fiat Tipo restyling

La Fiat Tipo, dopo un ottimo debutto commerciale, sta registrando un netto calo di vendita negli ultimi due anni. La gamma di segmento C, che comprende la 4 Porte, la 5 Porte e la Station Wagon, si appresta a ricevere un importante restyling di metà carriera che dovrebbe garantire un sostanziale upgrade tecnologico, un leggero facelift ed un aggiornamento della gamma di motorizzazioni.

In cantiere potrebbe esserci anche il debutto di una versione C-SUV che andrebbe ad espandere l’offerta di Fiat nel segmento C. Il progetto è stato, in più occasioni, al centro di rumors ed indiscrezioni ma, per ora, non ha ancora trovato una conferma ufficiale da parte della casa italiana. In ogni caso, la nuova Tipo restyling dovrebbe debuttare nel corso del 2020, probabilmente nel secondo semestre.

Fiat Panda mild hybrid

Non c’è ancora una conferma ufficiale ma la Fiat Panda mild hybrid potrebbe debuttare nel corso del 2020. Nei giorni scorsi, il CEO di FCA Manley ha confermato l’arrivo di diversi nuovi modelli mild hybrid e tra questi potrebbe esserci spazio anche per la versione elettrificata della Panda, un progetto che potrebbe garantire alla segmento A della casa italiana una nuova spinta alle vendite.

In Italia, la Panda sta vivendo un anno da record e con il lancio di una versione mild hybrid potrebbe registrare un importante upgrade che andrà a rendere la vettura ancora più competitiva in tutta Europa. Nei prossimi mesi scopriremo se Fiat completerà il lancio della Panda mild hybrid entro il 2020.