Ferrari F40: un progetto che la immagina completamente in fibra di carbonio

Abbiamo avuto la possibilità di conoscere più volte Yasid Design per le sue particolari creazioni partendo da vetture molto conosciute. Egli ama creare delle conversioni davvero uniche e particolari.

Fra gli ultimi progetti postati sul suo profilo ufficiale di Instagram, Al Yasid Oozeear (il vero nome dell’artista) ha postato una versione speciale della famosa ed iconica Ferrari F40. Ovviamente, i puristi non dovranno preoccuparsi in quanto si tratta esclusivamente di render.

Ferrari F40: ecco l’ultima creazione di Yasid Design

Parliamo di una F40 mai vista prima d’ora, soprattutto per la sua carrozzeria completamente in fibra di carbonio che sicuramente ne avrà alleggerito il peso. Se vi ricordate, però, la F40 originale non aveva di certo bisogno di uno snellimento visto il suo peso di 1235 kg.

Assieme alle due foto, Yasid Design ha postato un breve messaggio: “Quanto lontano andresti con una F40? Corpo completamente in carbonio con alcune modifiche minori”. Quelle modifiche minori in realtà hanno stravolto il design originale della Ferrari F40.

Ad esempio, il motore V8 biturbo da 478 CV e 550 nm di coppia massima è stato rimosso e sostituito con un V12 aspirato naturalmente in quanto è possibile vedere i singoli corpi farfallati che escono fuori dal cofano posteriore.

Oltre a questo, troviamo dei passaruota ritagliati i quali permettono di apprezzare quasi completamente gli pneumatici, uno splitter anteriore parecchio vistoso e delle piccole prese d’aria presenti sul cofano.

Sul retro, invece, spicca l’ampio diffusore e ben 4 terminali di scarico la cui punta fuoriesce dai fori. Dai due render si nota anche la presenza di un abitacolo rivestito completamente in rosso. Queste sono soltanto alcune delle modifiche applicate da Al Yasid Oozeear alla Ferrari F40.