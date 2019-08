Jeep Renegade 2020: le novità per il mercato brasiliano

Quando Jeep ha lanciato la rinnovata Renegade nel mercato brasiliano lo scorso ottobre, ci sono voluti solo due mesi perché comandasse le classifiche commerciali per il segmento in cui spadroneggiava la Compass nel 2017 e nel 2018. Quest’anno il suv compatto ha confermato numeri eccellenti e il marchio non è pronto per adottare immediatamente un restyling: aspetterà il 2020.

Jeep Renegade: fari a LED e tecnologie più avanzate

Stavolta però aggiunge fari posteriori a LED, già previsti in Europa, disponibili sui modelli Longitude Diesel, Limited e Trailhawk. Nel 2018, nonostante l’aggiornamento stilistico, ha conservato i gruppi ottici precedenti. Tutti i modelli Longitude, sia benzina che diesel, sono ora di serie con i fari a LED e i fendinebbia. Con un fascio luminoso del 50% più potente delle lampade alogene, è entrato da pochi mesi negli optional per le Longitude e diventato di serie nelle configurazioni top Limited e Trailhawk.

Anche la entry-level della Jeep Renegade Sport 2020 ottiene importanti modifiche. A partire da inediti sistemi di sicurezza attiva e migliorie per il pacchetto Uconnect, che aggiungerà un display da 7”, il controllo del clima bi-zona e i sensori di parcheggio posteriori. Il prezzo è 4.000 real brasiliani (911,20 euro al cambio attuale).

Night Eagle e WSL

Un paio di varianti sportive caratterizzano ancora la Jeep Renegade 2020: Night Eagle e la limited edition WSL (o World Surfing League). Night Eagle prevede una verniciatura nera sulle ruote in alluminio nero lucido da 17 pollici, sul tetto, sui lati della porta e sui loghi. All’interno, predomina sempre il tema all black, praticamente ovunque (cerchi del volante multifunzione, prese d’aria, altoparlanti e base della leva del cambio). La WSL aggiunge sedili in pelle, gli stessi dettagli scuri della Night Eagle, oltre all’adesivo sul cofano, ai badge WSL, alle traverse del tetto, al colore esterno Polar White e alle ruote Trailhawk. Ne saranno costruiti solo 500 esemplari.

Nel caso delle Longitude e Limited, il cliente può, inoltre, scegliere tra interni in pelle color marrone o in pelle nera, confermati di serie, così come per la Trailhawk. Quanto descritto sulla Renegade, offre un piccolo assaggio delle opzioni che debutteranno il prossimo anno nel mercato nordamericano.