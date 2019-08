La Jeep a 7 posti avrà un look senza precedenti e nuovi motori

Dal Brasile arriva la notizia che Jeep è già al lavoro per la realizzazione di un nuovo modello a 7 posti. Secondo fonti interne inizialmente, il marchio americano di FCA aveva preso in considerazione l’idea di allargare la Compass in modo che potesse ospitare la terza fila di sedili. Ma secondo fonti interne, il prototipo della nuova Jeep a 7 posti era così brutto e sproporzionato da essere stato immediatamente scartato. La soluzione era quella di creare un’auto nuova di zecca con la sua personalità e il suo design, che sarà lanciata nella seconda metà del 2021, già come modello 2022.

La nuova Jeep a 7 posti presenterà linee completamente nuove che introdurranno la nuova identità visiva del marchio

Internamente chiamato Third Row, il futuro SUV non ha ancora un nome. La piattaforma è la stessa della famiglia che equipaggia Renegade e Compass, chiamata Small Wide 4 × 4, ma con calibro e passo ridimensionati. Nella sua versione entry, la nuova Jeep a 7 posti dovrebbe avere solo l’opzione di trazione anteriore, come già accade per Renegade e Compass. Per ora, l’auto è stata completamente progettata in Brasile, con la supervisione dall’Italia e in particolare della Jeep americana.

La nuova Jeep segnerà il debutto della nuova famiglia di motori turbo che sarà prodotta in Brasile. La vettura, nella sua versione entry, sarà alimentata dal motore turbo flex 1.3 16v a doppia testa trasversale, ingresso variabile, che dovrebbe produrre circa 180 cavalli. Per ora, la novità è che la nuova Jeep a 7 posti presenterà la famosa trasmissione Aisin a 6 velocità. Dovrebbe essere presente inoltre anche una trasmissione a 7 o 8 velocità.

Nelle versioni superiori, Third Row utilizzerà una nuova generazione di motori turbodiesel, più potenti e con più coppia rispetto a quella attuale. Inoltre, il suo punto positivo sarà la minore emissione di gas inquinanti. In questo caso, la trazione sarà integrale e la trasmissione avrà il noto cambio ZF a 9 velocità, che già equipaggia Renegade, Compass e il pickup diesel Fiat Toro. Il design, creato da Peter Fassbender (capo designer di FCA Brasile), non assomiglierà a nessun altro modello del marchio al mondo. La nuova Jeep a 7 posti presenterà linee completamente nuove che introdurranno la nuova identità visiva del marchio per il prossimo decennio.