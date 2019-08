Manley conferma che è ancora aperta la porta per una fusione con Renault

L’amministratore delegato di Fiat Chrysler Automobiles, Mike Manley, ha affermato che la sua società è ancora aperta a riavviare i colloqui di fusione con la Renault. Nonostante gli ostacoli significativi a un accordo, il CEO di FCA ha dichiarato al Financial Times che la casa automobilistica italo-americana era ancora “interessata a sentire” il suo rivale francese, aggiungendo che una fusione tra le due case automobilistiche offrirebbe “sinergie significative”. “La logica industriale che era presente prima, è ancora presente”, ha detto. “Se le circostanze dovessero cambiare, allora una fusione potrebbe ancora accadere.”

FCA e Renault hanno tenuto colloqui privati ​​per diversi mesi all’inizio di quest’anno sulla fusione che avrebbe dato luogo ad una delle case automobilistiche più grandi al mondo. FCA ha lanciato pubblicamente una proposta di fusione da € 33 miliardi. L’accordo è crollato solo 10 giorni dopo, dopo una crescente esasperazione da parte del consiglio di amministrazione di FCA per il comportamento del governo francese, che possiede il 15% delle azioni Renault e ha il doppio diritto di voto. Lo stato frammentario dell’alleanza globale della Renault con Nissan, che è stato scosso dall’espulsione di Carlos Ghosn, ex presidente di entrambe le società, è stato anche un fattore nel fallimento dei colloqui.

I commenti di Manley sono arrivati ​​mentre i vertici di Renault e Nissan hanno aperto le discussioni sulla potenziale riduzione della partecipazione del 43% del gruppo francese nella casa automobilistica giapponese, nel tentativo di salvare l’alleanza sfilacciata. Lo squilibrio nella relazione, in cui Nissan detiene solo il 15% di quote senza diritto di voto in Renault, è stato fonte di tensione per i partner. Non è chiaro quanto velocemente avanzeranno i colloqui con differenze nel modo in cui le due società vogliono riequilibrare la loro struttura di capitale. Nissan mira a ridurre la partecipazione della Renault al 20-25%, secondo le persone informate sugli scambi, mentre la casa automobilistica francese prevede una partecipazione del 30-35%.