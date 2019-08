Nuova Fiat Cronos arriva finalmente nel mercato brasiliano

La nuova Fiat Cronos è stata finalmente annunciata nelle scorse ore per il Brasile. Il nuovo model year porta con sé la versione sportiva HGT, rendendo la berlina compatta del marchio italiano più elegante ed interessante dal punto di vista estetico. Il prezzo di partenza è di 58.990 R$.

La Fiat Cronos 2020 arriva anche con nuovi colori e più contenuti nelle varie versioni. Ad esempio, fra le novità offerte troviamo le nuove colorazioni Rosso Montecarlo e Grigio Silverstone che si aggiungono a quelle già proposte.

Fiat Cronos: debutta in Brasile il model year 2020 con tante novità interessanti

Nella gamma, la versione Precision con cambio manuale non viene più offerta, lasciando spazio solo all’opzione con trasmissione automatica. Con le sue varianti 1.3, Drive 1.3, Drive 1.3 GSR, Drive 1.8 AT, Precision 1.8 AT e HGT 1.8 AT, la nuova Fiat Cronos cerca di rafforzare la sua posizione nel mercato brasiliano.

Nei primi 7 mesi dell’anno (gennaio-luglio), Fiat è riuscita a vendere 12.383 esemplari della vettura, posizionandosi al 31° posto nella classifica delle auto più vendute in Brasile. Luglio 2019, invece, si è chiuso con 1392 unità immatricolate, al 36° posto.

La Fiat Cronos 2020 viene fornita di serie con un sistema di allarme nella versione 1.3, mantenendo aria condizionata, servosterzo elettrico, radio con Bluetooth e USB e chiave con telecomando.

La Drive 1.3 aggiunge sensori di parcheggio e fari a LED e mantiene sistema di infotainment UConnect con display da 7 pollici, supporto Android Auto e Apple CarPlay e pacchetti opzionali Convenience e Stile.

Gli stessi equipaggiamenti di serie li troviamo nella Drive 1.3 GSR che, però, propone cambio automatico GSR-Comfort con palette al volante e modalità Sport, oltre a comandi per gestire la trazione e la stabilità e il sistema di assistenza alla partenza.

Anche la nuova Fiat Cronos Drive 1.8 AT condivide gli stessi equipaggiamenti ma abbiamo una trasmissione automatica Aisin a 6 rapporti e un motore E.torQ Evo da 1.8 litri. Disponibili come optional i pacchetti Convenience e Stile II.

La vera novità della gamma della berlina torinese è la HGT 1.8 AT. Questa propone cerchi in lega da 17” in nero lucido, fari con cornici nere, griglia con inserti neri, piccolo alettone nero sul cofano del bagagliaio e parte inferiore del paraurti posteriore in nero.

Altre caratteristiche proposte dalla Fiat Cronos HGT 2020 includono logo Fiat scuro su volante e chiave e specchietti retrovisori sempre in nero. Di serie, abbiamo climatizzatore automatico, display da 7 pollici e sedili personalizzati. Come optional, invece, vengono proposti sedili in pelle, tetto in bitone, telecamera posteriore, airbag laterali e pacchetto Tech II.

Di seguito, trovate i prezzi della Fiat Cronos 2020 per il mercato brasiliano: