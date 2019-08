Compass è stata la Jeep più venduta al mondo nel primo semestre

Compass probabilmente non è né il modello più conveniente né il più iconico di Jeep. Ma nonostante ciò, il veicolo è stato il modello più venduto del marchio di Fiat Chrysler Automobiles (FCA) nella prima metà dell’anno, con un totale di 174.708 unità vendute in tutto il mondo. I numeri provengono dalla società di consulenza Focus2Move. Oltre al Brasile, che è stato il primo mercato a ricevere la Compass di seconda generazione nel 2016, il SUV medio è prodotto anche in Messico, Cina e India e commercializzato in oltre 100 paesi. Nella classifica dei veicoli più venduti da Jeep nel mondo, Compass è seguito da Grand Cherokee (155.435), Wrangler (147.968), Renegade (127.923) e Cherokee (117.319).

Da segnalare inoltre che il risultato mondiale non riflette ciò che accade nel mercato brasiliano, paese in cui il veicolo viene prodotto. Nei primi sei mesi del 2019, secondo la National Federation of Motor Vehicle Distribution (Fenabrave), Compass ha totalizzato 28.033 immatricolazioni rispetto alle 33.048 Renegade. Nonostante ciò però il suv compatto rimane un vero e proprio successo a livello planetario così come aveva previsto il compianto ex numero uno di Fiat Chrysler Automobiles, Sergio Marchionne, che aveva ipotizzato in tempi non sospetti che questo veicolo sarebbe divenuto in breve tempo il modello di Jeep più venduto al mondo.