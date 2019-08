Maserati protagonista alla Monterey Car Week 2019

Il pubblico della Monterey Car Week 2019 avrà la possibilità di ordinare una delle 100 Maserati in edizione limitata, disponibili per il mercato del Nord America, con interni in Pelletessuta realizzati da Ermenegildo Zegna per tutte le auto MY 2020.

Più nello specifico, parliamo di 50 esemplari della Quattroporte e 50 del SUV Levante. La berlina dispone di una carrozzeria metallizzata in color Blu Sofisticato e lussuosi interni in Pelletessuta color marrone. Oltre a questo, abbiamo pinze freno blu, sedili sportivi e targhetta interna Zegna Edition.

Maserati: il Tridente sarà presente alla Monterey Car Week 2019

La Monterey Car Week 2019 sarà l’opportunità perfetta per il pubblico nordamericano per apprezzare e soprattutto acquistare una vettura esclusiva come questa. Lo speciale Sport Utility Vehicle, invece, propone una carrozzeria tristrato in bronzo e degli interni esclusivi in Pelletessuta in nero, abbinati a delle finiture in legno di radica. In aggiunta, abbiamo delle pinze freno nere e dei cerchi Helios da 21” lucidati.

Le vetture ordinate saranno consegnati agli acquirenti nel corso della primavera del 2020. Il 14, 15 e 17 agosto, Quail Meadows ospiterà l’evento Destinazione Maserati: A Grand Day Out dove il pubblico e i giornalisti potranno effettuare test drive su tutte le auto appartenenti alla gamma 2019 del Tridente.

Oltre a questo, il 14, Adolfo Orsi jr presenterà una storia fotografica di Maserati mentre il 15 e il 17 verranno svelati i dettagli dei nuovissimi interni in Pelletessuta. In occasione del The Quail: A Motorsports Gathering del 16 agosto, la casa automobilistica modenese presenterà le Maserati Quattroporte S Q4 GranLusso e Levante S GranSport con interni in Pelletessuta firmata Ermenegildo Zegna.

Infine, domenica 18 agosto, ci sarà il Concours d’Elegance di Pebble Beach dove verrà mostrato il Levante S GranSport con carrozzeria bronzo e interni in Pelletessuta sul Concept Lawn. Per chi non lo sapesse, Pelletessuta è uno speciale materiale morbido, leggero e pregiato che, oltre a durare nel tempo, aggiunge un tocco di comfort e bellezza agli interni del veicolo.

Questo materiale viene lavorato in modo particolare, associando nuove tecnologie all’avanguardia alle tradizioni secolari per dare vita a una creazione innovativa. Al posto del filato, la Pelletessuta usa delle strisce di nappa intrecciate in una trama complessa ispirata alla tessitura tradizionale così da ottenere un effetto tessuto.