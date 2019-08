Alfa Romeo Giulietta Sport Carbon Edition: optional in omaggio sino a fine agosto

Presentata poche settimane fa, insieme alla più completa e potente Giulietta Veloce Carbon Edition, la nuova Alfa Romeo Giulietta Sport Carbon Edition è l’ultima evoluzione della gamma della Giulietta e rappresenta, di fatto, l’attuale punto di riferimento della gamma della segmento C che si avvia alla parte conclusiva della sua carriera potendo contare, ogni mese, su promozioni e offerte molto interessanti per i clienti.

Sino a fine agosto, a tal proposito, segnaliamo che le unità in pronta consegna della nuova Alfa Romeo Giulietta Sport Carbon Edition saranno disponibili con tutti gli optional inclusi in omaggio, garantendo un significativo risparmio per il cliente anche se sarà necessario individuare, tra i modelli in pronta consegna, la versione della Giulietta più adatta alle proprie esigenze ed ai propri gusti.

Per tutto il mese di agosto, la gamma dell’Alfa Romeo Giulietta Sport Carbon Edition sarà proposta ad un prezzo promozionale di 24.100 Euro che diventano 22.600 Euro se si sceglie il finanziamento Liberamente Alfa che prevede un anticipo di 6.890 Euro e 36 rate mensili da 250 Euro oltre ad una rata finale pari a 10.079,76 Euro. Da notare che i prezzi indicati riguardano la Sport Carbon Edition con motore 1.6 JTDM da 120 CV che può essere ordinata anche con il motore 1.4 turbo benzina da 120 CV.

Alfa Romeo Giulietta Sport Carbon Edition: la dotazione di serie e gli optional

La dotazione di serie della Giulietta Sport Carbon Edition riprende la dotazione dell‘allestimento Sport che viene integrato con i fari Bi-Xenon con AFS e con i nuovi cerchi in lega da 18 pollici “Performance”. Di serie ci sono anche i pack Carbon Look e Veloce – Giallo Corsa che arrischiono la dotazione con un trattamento estetico “carbon look” per la griglia frontale, le calotte degli specchietti e le minigonne laterali e con i i sedili sportivi in tessuto e Alcantara con cuciture gialle a contrasto, dettagli gialli per diversi elementi degli interni e per le modanature del paraurti. Di serie è presente anche l’impianto frenante maggiorato Brembo con pinze freno giallo.

Tra gli optional, che ricordiamo sono disponibili gratuitamente sulle vetture in pronta consegna, troviamo il pack Tech, che integra la dotazione con l’Alfa Connect 7” radio by Alpine con Android Auto e Apple CarPlay, ed il pack Convenience, che aggiunge i sensori di parcheggio, il sensore pioggia e crepuscolare e lo specchietto retrovisore elettrocromico.