Fiat Cronos: in Argentina il controllo di stabilità è di serie su tutta la gamma

Almeno in Argentina, Fiat Cronos incrementa la sicurezza dopo gli scarsi risultati conseguiti nei crash test di Latin NCAP. La berlina compatta di Fiat ora offre stabilità e controllo di trazione per tutte le versioni, come riportato da Argentina Autoblog. Con questo, la Fiat adotta la stessa strategia che Volkswagen ha intrapreso per le gamme Virtus e Polo , che ha anche ricevuto l’ESP di serie dal 2020. Poiché Cronos è prodotto in Argentina per rifornire il mercato regionale, è molto probabile che la berlina con il controllo di stabilità di serie raggiungerà anche il mercato brasiliano.

Sempre secondo il sito web argentino, meccanicamente nulla cambia nella nuova versione di Fiat Cronos, che è ancora equipaggiato con le opzioni del motore 1.3 e 1.8, oltre al cambio manuale o automatico a seconda della versione. In Brasile, Fiat offre anche Cronos con il cambio automatico GSR. Vedremo dunque se questa novità importante sul fronte della sicurezza finirà per giovare alle vendite della vettura che forse fino a questo momento sta vendendo meno di quanto ipotizzato a priori dal gruppo Fiat Chrysler Automobiles.

Ti potrebbe interessare: Fiat Cronos 100 anni, edizioni speciali di Toro e Argo, nuovi Jeep Compass e Renegade nei piani di FCA in America Latina