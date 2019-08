Ferrari SF90 Stradale: tante personalizzazioni per creare l’esemplare dei propri sogni

Da poche ore è online il configuratore ufficiale della nuova Ferrari SF90 Stradale. Tutti gli interessati alla prima ibrida plug-in di Maranello possono sfruttare le varie opzioni disponibili per creare l’esemplare dei propri sogni, senza però avere idea del costo visto che il prezzo non viene riportato.

Tuttavia, recenti indiscrezioni hanno rivelato che la supercar ibrida costerà attorno ai 550.000 euro, una cifra sicuramente superiore a quella richiesta per l’acquisto di una F8 Tributo (236.000 euro) o di una 812 Superfast (300.000 euro). Bisogna considerare, inoltre, che la somma succitata non include gli optional.

Ferrari SF90 Stradale: disponibile il configuratore online ufficiale

In base a quanto riportato dal configuratore, la nuova Ferrari SF90 Stradale potrà essere scelta in 26 colori diversi per la carrozzeria (fra cui delle opzioni bicolore con tetto nero o in fibra di carbonio), 3 colori per gli scarichi posteriori, 11 tipi di tappetini, 15 tonalità per i rivestimenti dei sedili, 5 tipi di sedili e 5 colori per le pinze freno.

Per quanto riguarda il pacchetto Assetto Fiorano, purtroppo al momento sembra non configurabile. Vi ricordiamo che il pack aggiunge ammortizzatori sportivi, parti in fibra di carbonio e titanio (che tolgono 30 kg dal peso) e alettone posteriore in fibra di carbonio (solo lui è capace di generare 390 kg di carico aerodinamico a una velocità di 250 km/h).

Vi ricordiamo che la Ferrari SF90 Stradale è la prima supercar ibrida plug-in di Maranello il cui powertrain è composto dal motore V8 biturbo da 3.9 litri e da 3 motori elettrici (due posizionati anteriormente e uno posteriormente).

L’adozione di questo setup ha permesso alla SF90 di diventare la Ferrari stradale più potente della storia del cavallino rampante. Più nel dettaglio, il V8 è lo stesso usato su altre vetture (come 488 Pista) ed eroga una potenza di 780 CV a 7500 giri/min e 800 nm di copia massima a 6000 giri/min.

I 3 motori elettrici, invece, sviluppano una potenza complessiva di 220 CV (162 kW). In totale, quindi, la Ferrari SF90 Stradale propone ben 1000 CV. L’autonomia totalmente in elettrico offerta dal bolide rosso è di 25 km ed è in grado di raggiungere una velocità massima di 135 km/h in modalità full electric e di oltre 340 km/h sfruttando il V8.