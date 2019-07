Alfa Romeo Tonale, novità Ferrari, Fiat 500X ibrida: le migliori news della settimana

Bentornati su ClubAlfa.it per l’ultimo appuntamento del mese di luglio con la nostra rubrica domenicale dedicata alle migliori notizie della settimana per il mondo Alfa Romeo e per i vari marchi, italiani ed americani, del gruppo FCA.

In questi ultimi sette giorni, da lunedì 22 ad oggi domenica 28 luglio, nonostante il caldo estivo ed il clima sempre più di vacanza, il mondo delle quattro ruote ha fatto registrare l’arrivo di un gran numero di news, in particolare legate al futuro del settore automotive.

Per quanto riguarda il mondo Alfa Romeo, ad esempio, si è parlato tantissimo dell’Alfa Romeo Tonale, il futuro C-SUV che andrà ad espandere la gamma del marchio italiano. Il nuovo progetto è stato protagonista di diverse news, in buona parte legate alle tempistiche di arrivo sul mercato.

Per Alfa Romeo, inoltre, si è parlato anche di dati di vendita (che continuano ad essere negativi), della nuova Giulietta, un modello che potrebbe non arrivare mai sul mercato, e di un interessante tuning dedicato all’Alfa Romeo Giulia Veloce.

Da segnalare anche l’arrivo di conferme ufficiali in merito alle novità di Ferrari per il 2019 ed all’avvio della produzione di nuovi modelli Jeep in Italia. Per Fiat, invece, abbiamo registrato l’arrivo di nuove indiscrezioni sulla 500X ibrida e sulla futura 500 Elettrica.

Continuando a leggere, qui di seguito troverete il nostro solito riepilogo settimanale dettagliato degli ultimi sette giorni con link diretti agli articoli pubblicati su ClubAlfa.it. Per leggere le news è sufficiente cliccare sulle frasi in rosso che trovate nel corpo dell’articolo che vi rimanderanno all’articolo completo pubblicato nel corso degli ultimi sette giorni.

Prima di procedere oltre, inoltre, vi ricordiamo di seguirci anche sui nostri canali social per continuare ad essere sempre aggiornati in tempo reale sulle novità di Alfa Romeo e su tutti i marchi del gruppo FCA. Trovate le news di ClubAlfa.it su Facebook e Twitter e sul nostro canale Telegram. Potete seguirci anche su Instagram con il nostro account ufficiale che offre ogni giorno immagini nuove a tema Alfa Romeo.

Da notare, inoltre, che le news di ClubAlfa.it sono disponibili anche tramite Google News, l’applicazione di Google per dispositivi Android, iPhone, iPad e web, e su Filpboard, sia in versione web che tramite app dedicata.

Alfa Romeo

Tra i protagonisti delle news della settimana per quanto riguarda Alfa Romeo troviamo, senza dubbio, il nuovo Alfa Romeo Tonale, il futuro C-SUV derivato dalla concept car omonima presentata a marzo al Salone dell’auto di Ginevra 2019.

In questi giorni, FCA ha richiesto un prolungamento della cassa integrazione straordinaria a Pomigliano d’Arco, stabilimento in fase di riorganizzazione e luogo di produzione del futuro Tonale. Tale richiesta potrebbe rappresentare la conferma che la versione di serie dell’Alfa Romeo Tonale è stata posticipata.

Da segnalare che il Tonale Concept, in questi giorni, è stato guidato sulla pista di Vairano dagli inviati del magazine Quattroruote che hanno provato, in anteprima, il nuovo SUV ibrido che andrà ad espandere la gamma del marchio italiano nel corso dei prossimi anni.

Secondo le ultime indiscrezioni, il nuovo Tonale potrebbe arrivare non prima del 2021 e potrebbe contare su di una gamma senza motori diesel in modo da supportare al massimo la versione plug-in hybrid, destinata a diventare il punto di riferimento della gamma.

In tema di progetti futuri per Alfa Romeo, segnaliamo l’arrivo di un nuovo render che prova ad immaginare una variante sportiva di un’ipotetica nuova Alfa Romeo Giulietta, uno dei modelli più desiderati dagli appassionati del marchio italiano.

In casa Alfa Romeo continua la crisi di vendite e, per via delle scarse richieste di Giulia, Stelvio e Giulietta, continua la crisi dello stabilimento di produzione di Cassino. Il sito laziale registrerà altri 7 giorni di stop per la produzione dopo la pausa estiva che durerà oltre tre settimane. Da notare, inoltre, che uno dei consiglieri regionali della Regione Lazio ha definito “drammatica” la situazione dello stabilimento di Cassino.

A confermare la crisi del marchio Alfa Romeo in Europa ci sono gli ultimi dati di vendita diffusi qualche giorno fa. Come confermano i numeri ufficiali, infatti, nel primo semestre del 2019 il marchio Lancia ha venduto più di Alfa Romeo in Europa nonostante la presenza di una gamma formata dalla sola Ypsilon.

Per approfondire la situazione legata alle vendite internazionali di Alfa Romeo, in questi giorni abbiamo realizzato un confronto tra le vendite negli USA della Giulia e quelle delle dirette rivali che, come la Giulia, nella maggior parte dei casi stanno attraversando un momento molto difficile.

In questi giorni si registra il debutto della versione curata da Pogea Racing dell’Alfa Romeo Giulia Veloce. L’elaboratore tedesco ha realizzato una versione potenziata della berlina con più CV per il 2.0 turbo benzina che, nella variante di serie, eroga 280 CV.

Segnaliamo, inoltre, che in questa settimana si registra il 30° compleanno dell’Alfa Romeo ES 30, un progetto che puntava a sfruttare al massimo il design leggero e l’aerodinamica attiva per massimizzare le prestazioni.

Fiat

La gamma Fiat potrebbe presto registrare un’interessante novità. In occasione del Salone dell’auto di Francoforte 2019, in programma a metà settembre, dovrebbe esserci il debutto della nuova Fiat 500X Sport, variante plug-in hybrid ad alte prestazioni del crossover compatto del marchio italiano.

Tra le news Fiat della settimana, segnaliamo l’arrivo di nuove foto spia che ci mostrano uno dei primi prototipi della Fiat 500 Elettrica, l’attesa versione a zero emissioni della city car del marchio italiano che debutterà sul mercato nel corso del 2020.

La Fiat 500 espande la sua presenza nel settore del car sharing. La vettura, infatti, a partire dalla fine di luglio sarà noleggiabile dagli utenti di Delimobil in Russia, andando così ad espandere la sua presenza sul mercato internazionale. Fiat porta in Australia le nuove versioni Collezione della 500 e della 500C.

Segnaliamo, inoltre, l’arrivo in questi giorni di un nuovo render che prova ad anticipare il possibile design di una variante sportiva della Fiat Panda, un progetto che, difficilmente, riuscirà ad arrivare in produzione ma comunque resta un’interessante evoluzione della segmento A italiana.

Da notare, inoltre, che in questa settimana si registrano i primi 25 anni della Fiat Coupé, uno dei modelli più iconici e caratteristici della produzione del marchio Fiat degli ultimi decenni. Segnaliamo che un esemplare di Fiat 508 C del 1939 ha conquistato la Coppa d’Oro delle Dolomiti 2019.

Ferrari

In questi giorni, Ferrari ha confermato ufficialmente quelli che saranno i piani per il secondo semestre del 2019. La casa di Maranello, infatti, si prepara a lanciare ben tre modelli entro la fine dell’anno con almeno una novità che andrà ad occupare un segmento di mercato inedito per Ferrari.

Un video, tratto dal Jay Leno’s Garage, ci mostra la one-off Ferrari Conciso derivata dalla 328 GTS, risalente gli anni 90, oggi di proprietà di un appassionato italiano, ed ufficialmente riconosciuta dalla casa di Maranello.

Tra le curiosità della settimana, segnaliamo anche la vendita di un esemplare di Ferrari 250 GTO che è stato venduto per un prezzo decisamente ridotto per gli standard Ferrari e, sopratutto, per gli standard di un modello storico come la 250 GTO. Nel frattempo, nel corso della Monterey Car Week in programma tra pochi giorni si registrerà la vendita all’asta di un esemplare di Ferrari 340 America del 1951.

In tema di Formula 1, in questi giorni registriamo le nuove dichiarazioni di Vettel che si schiera apertamente contro l’introduzione di nuovi circuiti cittadini nel campionato di Formula 1 per il prossimo futuro.

Maserati

Per quanto riguarda le news Maserati, per questa settimana vi segnaliamo una video prova della Maserati GranTurismo MC, una supercar che, nonostante il passare degli anni continua a poter essere considerata come “un’auto che vale la pena guidare”.

Jeep

Grandi novità in arrivo per la gamma Jeep. In questi giorni, infatti, è arrivata la conferma ufficiale in merito all’avvio della produzione della Jeep Compass e della Renegade ibrida nello stabilimento di Melfi. Come confermato dai sindacati, le pre-serie dei nuovi modelli arriveranno dopo l’estate.

Intanto, FCA ha scelto di eliminare dalla gamma brasiliana della Jeep Renegade il cambio manuale, un’opzione poco richiesta da parte dei clienti locali che preferiscono, di gran lunga, il cambio automatico per il crossover.

FCA

Il 25 luglio dello scorso anno moriva Sergio Marchionne, il manager che ha salvato Fiat e Chrysler dal fallimento, creando il nuovo gruppo FCA. Per ricordare Marchionne, che è stato alla guida dell’azienda per 14 anni, sono arrivate delle toccanti dichiarazioni di John Elkann.

In questa settimana si è parlato anche della fusione tra FCA e Renault. Secondo le ultime dichiarazioni del presidente di Renault, infatti, non ci sono possibilità di un accordo tra le due aziende.

Intanto, negli USA, scoppia un nuovo “caso airbag” che vede il gruppo FCA coinvolto ed accusato della pericolosità di questo componente a seguito di una serie di incidenti mortali in cui l’airbag non ha funzionato.

Continua, inoltre, la battaglia legale tra FCA e Reid Bigland, capo delle vendite del gruppo in Nord America. Il gruppo FCA ha richiesto l’apertura di un arbitrato privato ma il team legale del manager si è opposto a questa richiesta con l’obiettivo di proseguire nella controversia legale.

Da segnalare anche un nuovo accordo tra FCA e la città di Detroit. Grazie a questo accordo, il gruppo FCA potrà contare su finanziamenti extra per il potenziamento delle sue attività produttive nell’area della Motor City americana.

Con questa news si conclude la nostra rubrica domenicale. Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 4 agosto. Continuate a seguirci in questi giorni, sia dal sito che dai nostri canali social (trovate tutti i link utili ad inizio articolo), per tutti gli aggiornamenti sul mondo delle quattro ruote italiano. Ricordiamo che ClubAlfa.it sarà attivo per tutta l’estate, senza pausa, per raccontare ai suoi lettori tutto quelle che saranno le novità in arrivo sul mercato delle quattro ruote italiano ed, in particolare, tutto quello che Alfa Romeo ha in serbo per il suo futuro.