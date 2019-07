Fiat 500X Sport potrebbe debuttare al Salone di Francoforte

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) è pronta ad ampliare la gamma di Fiat con un nuovo modello: la Fiat 500X Sport. Secondo le ultime indiscrezioni trapelate su Internet, la nuova versione potrebbe disporre della tecnologia PHEV (ibrida plug-in), introdotta per la prima volta su Renegade e Compass di Jeep.

Inizialmente, i rumor hanno riportato che la vettura sarebbe dovuta debuttare il 4 luglio ma in realtà è attesa per il prossimo Salone di Francoforte (12-22 settembre). Entrando più nello specifico, la nuova Fiat 500X Sport dovrebbe disporre di un motore benzina T4 a 4 cilindri sovralimentato da 1.3 litri, abbinato a un propulsore elettrico.

Fiat 500X Sport: la sportiva ibrida plug-in potrebbe essere commercializzata entro la fine dell’anno

La potenza complessiva erogata dalla sportiva sarà all’incirca di 240 CV. Come detto poco fa, l’auto dovrebbe disporre della stessa tecnologia PHEV che ha fatto il debutto sui SUV del marchio automobilistico americano.

Questi sono in grado di percorrere fino a 50 km completamente in elettrico, di scattare da 0 a 100 km/h in circa 7 secondi e di raggiungere una velocità massima di 140 km/h. La potenza totale, invece, è di 190 o 240 CV, a seconda della versione scelta.

Come suggerisce il nome, la nuova Fiat 500X Sport sarà una sorta di versione Abarth dedicata allo sport, con diversi dettagli estetici dal carattere sportivo come paraurti anteriore e posteriore, cerchi in lega e minigonne laterali. Possiamo aspettarci anche un piccolo spoiler montato sul lunotto e magari un doppio terminale di scarico.

Dato che si tratta di un modello sportivo, è possibile che ci sia anche il sistema eAWD (trazione integrale elettrica) presente sui modelli Jeep succitati, che permette ai due assali di funzionare in modo indipendente l’uno dall’altro.

Visto che la presentazione ufficiale della nuova Fiat 500X Sport dovrebbe avvenire al Salone di Francoforte, l’arrivo sul mercato è atteso verso dicembre. La produzione sarà affidata ai lavoratori dello stabilimento di Melfi.