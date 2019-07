Jeep Renegade: la versione con cambio manuale non è più disponibile in Brasile

Dalla gamma dedicata al Brasile, Jeep ha rimosso l’opzione con cambio manuale del suo Jeep Renegade. Inoltre, la variante più economica, la Sport 1.8 con trasmissione automatica a 6 rapporti, ora parte da 89.990 R$. Un altro cambiamento avvenuto riguarda i fari posteriore che ora sull’allestimento Longitude (104.990 R$) sono a LED e di serie.

Oltre a questo, il Jeep Renegade benzina/diesel ha ricevuto i nuovi gruppi ottici anteriori a LED (fari principali e fendinebbia). Prima, questo sistema d’illuminazione era disponibile solo di serie su Limited e Trailhawk e come optional sul Longitude.

Jeep Renegade: il marchio americano modifica la gamma del SUV compatto in Brasile

La versione Sport più economica del crossover aggiunge un sistema di allarme e il nuovo pacchetto UConnect da 5000 R$ (circa 1.189 euro) che presenta un display da 7 pollici compatibile con Android Auto e Apple CarPlay, clima bi-zona e sensori di parcheggio posteriori.

Negli allestimenti Longitude e Limited ora è possibile optare per gli interni in pelle marrone o nera al costo di 1200 R$ (circa 286 euro). Secondo i dati di vendita in Brasile, il Jeep Renegade sta facendo molto bene fino ad ora nel 2019, superando anche la Compass più grande e costosa (che parte da 113.990 R$).

Dal 1 gennaio al 24 luglio, la casa automobilistica americana è riuscita a vendere 37.700 esemplari di Jeep Renegade nel mercato brasiliano, distaccando il secondo posto di 5000 unità e il terzo di 9000. Nella classifica generale delle auto vendute in Brasile (che comprende anche berline, SUV, compatte ecc), lo Sport Utility Vehicle compatto di FCA si è piazzato all’ottavo posto.

Di seguito, riportiamo i prezzi nel dettaglio: