Maserati GranTurismo MC è un’auto che vale la pena ancora acquistare

Se si vuole possedere una moderna GT di lusso con prestazioni eccellenti e tanta tecnologia a bordo, probabilmente la Maserati GranTurismo MC è l’ultima vettura a cui pensare. Tuttavia, se si cerca un’auto comoda, rumorosa e divertente da guidare senza spendere una cifra esorbitante, allora la GT è estremamente consigliata, soprattutto se la si trova usata in perfette condizioni.

Ad esempio, il noto youtuber Doug DeMuro consiglia di acquistare una modello MC con pochi km percorsi. In particolare, l’auto protagonista nel video è una MC di 3 anni dotata di un motore V8 da 4.7 litri aspirato che eroga una potenza di 460 CV e 520 nm di coppia massima.

Maserati GranTurismo MC: un’auto comoda, rumorosa e divertente da guidare

Anche se le prestazioni non sono il massimo, se si paragona la vettura ai modelli odierni, la Maserati GranTurismo MC è ancora molto veloce, senza considerare il rumore emesso dal sistema di scarico.

Douge DeMuro lo considera uno dei più appaganti del mercato. La caratteristica più apprezzata dal recensore, però, è stata la maneggevolezza, nonostante il suo corpo lungo. L’auto presenta anche un’eccellente accelerazione, un buon sterzo e altre caratteristiche interessanti, anche se non è ai livelli di una Mercedes-AMG GT.

La Maserati GranTurismo MC è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in 4,6 secondi ed è capace di raggiungere una velocità massima di 301 km/h. Vi ricordiamo che la vettura venne presentata per la prima volta al Motorshow di Bologna nel 2010. Si tratta della versione omologata per l’utilizzo su strada della MC GT4.

La carrozzeria dispone di nuovi splitter frontale, paraurti, cofano, parafanghi laterali, minigonne laterali, scarico e paraurti posteriore. Tra gli equipaggiamenti optional abbiamo un roll bar abbinato a una cintura di sicurezza a 4 punti. Rispetto alla GT S, la vettura pesa 110 kg in meno (1670 kg totali).

La Maserati GranTurismo MC è anche la prima auto del Tridente ad avere una modalità Race dedicata. Altre caratteristiche distintive presenti sul modello sono le modalità Auto e Sport, i dischi freno in carboceramica Brembo, gli pneumatici sviluppati appositamente da Pirelli, i sedili da corsa in fibra di carbonio e altro ancora.