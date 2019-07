Ferrari 340 America verrà offerta all’asta alla Monterey Car Week 2019

Bonhams proporrà all’asta il 16 agosto a Carmel, in California, una Ferrari 340 America Coupé Speciale del 1951 con carrozzeria Vignale. Si tratta dell’esemplare con n° di telaio 0132A. Negli ultimi 50 anni, la storica vettura di Maranello è appartenuta allo stesso proprietario e ha partecipato a una serie di eventi automobilistici davvero esclusivi.

A livello estetico, la Ferrari 340 America Coupé Speciale dispone di un muso lungo caratterizzato da una calandra davvero enorme. Parliamo sicuramente di un modello bellissimo in grado di catturare l’attenzione di tantissimi acquirenti.

Ferrari 340 America: un esemplare del 1951 verrà proposto in vendita a Monterey

Inizialmente, l’auto venne realizzata per l’uso turistico ma il motore V12 da 4.1 litri, nascosto sotto il cofano, era capace di offrire delle prestazioni di alto livello. Proprio il propulsore, infatti, permise al veicolo di partecipare a diversi eventi dell’epoca.

Vi ricordiamo che la Ferrari 340 America Coupé Speciale venne costruita da Maranello dal 1950 al 1952 con carrozzeria Touring. Il modello, derivato dalla 340 F1, venne presentato ufficialmente il 5 ottobre del 1951 in occasione del Salone di Parigi, in colore nero e con interni verde scuro. La presentazione in Italia avvenne, invece, l’anno dopo al Salone di Torino.

Il primo esemplare dell’auto aveva le linee della 166 Barchetta ma quelli più riusciti ed apprezzati furono le versioni Ghia e Vignale. Il propulsore a 12 cilindri disposti a V da 4.1 litri è raffreddato a liquido, propone un’alimentazione con 3 carburatori Weber 40DCF ed è abbinato a un cambio a 5 rapporti + retromarcia.

La potenza totale erogata dal powertrain è di 220 CV a 6000 giri/min, con un rapporto peso/potenza di 3,9 kg/CV. Grazie a questo motore, la Ferrari 340 America Coupé Speciale raggiunge una velocità massima di 240 km/h. Purtroppo, non sappiamo i km percorsi e il prezzo di partenza dell’esemplare che verrà messo all’asta da Bonhams. Non ci resta che attendere la Monterey Car Week.