Ferrari Conciso: la one-off fa visita a Jay Leno’s Garage | Video

Nel corso degli ultimi anni, abbiamo visto come Ferrari abbia più volte riconosciuto come ufficiali alcune vetture non create da lei stessa. È il caso, ad esempio, della Ferrari Conciso che negli anni ‘90 venne proprio riconosciuta in via ufficiale da Maranello. Un altro esempio è la P4/5 di Pininfarina.

Basata sulla Ferrari 328 GTS, la Conciso fu ideata dal designer tedesco Bernd Michalak, che ne è stato anche il primo proprietario. Quello attuale, invece, è l’italiano Franco Valobra che ha deciso di portare la sua speciale one-off da Jay Leno’s Garage.

Ferrari Conciso: Jay Leno ci mostra da vicino la particolare one-off di Maranello

A parte la forma parecchio diversa dalle solite vetture Ferrari, il corpo è interamente realizzato in alluminio. L’utilizzo di questo materiale ha permesso una riduzione del peso di ben 363 kg circa rispetto a quello della 328 GTS (1273 kg), portando la cifra finale a circa 890 kg.

Come potrete vedere sia dalle immagini che dal video, la particolare Ferrari Conciso non dispone di nessuna portiera, quindi l’autista deve per forza saltare per accedere all’interno. L’abitacolo della vettura si presenta piuttosto semplice, focalizzato sul guidatore e spazio per due persone. Gli indicatori più importanti, il tachimetro e il contagiri sono posizionati a destra.

Ovviamente, il cuore di questa one-off è tutto Ferrari. Sotto il cofano troviamo, infatti, un motore V8 da 3.2 litri montato trasversalmente nella parte posteriore che produce una potenza di 270 CV. A tale propulsore è stato abbinato un cambio manuale a 5 rapporti.

Allora, la 328 GTS era in grado di scattare da 0 a 100 km/h in 6,4 secondi ma il tempo dovrebbe essere inferiore sulla Ferrari Conciso visto che è più leggera.

Vi ricordiamo che l’auto venne presentata per la prima volta in occasione del Salone di Francoforte del 1993. A livello di design troviamo un muso inclinato, dei parafanghi anteriori neri con fari integrati e un parabrezza davvero basso.

Nonostante si tratta di una concept car, la Ferrari Conciso è perfettamente funzionante dato che furono fatti diversi collaudi sulla pista di Hockenheim. Per maggiori informazioni sulla vettura, date un’occhiata al video di Jay Leno’s Garage che trovate qui sotto!