Fiat 500 e 500C Collezione arrivano anche in Australia

L’edizione speciale Collezione delle Fiat 500 e 500C è stata annunciata ufficialmente anche per l’Australia. Le due vetture celebreranno l’arrivo delle prossime stagioni inverno e autunno a partire da agosto.

Entrambe le city car si basano sulla versione Lounge top di gamma della city car e presentano uno schema bicolore che si dice sia ispirato alle stagioni. La parte superiore è in Solid Grey (o grigio per la capote nella versione cabriolet) e in bordeaux nella zona inferiore.

Fiat 500: l’edizione speciale Collezione giunge anche nel mercato australiano

Le due colorazioni sono separate da una striscia color rame. Anche i cerchi in lega da 16”, presenti sulle Fiat 500 e 500C Collezione, sono verniciati in color rame mentre l’interno presenta un cruscotto griglio con vari inserti e finiture dei sedili in rame.

Sulla parte posteriore delle due auto troviamo il badge Collezione che identifica la versione esclusiva. Lo stesso logo è presente pure sui tappetini. Le due Fiat 500 in edizione limitata sono equipaggiate dallo stesso motore benzina a 4 cilindri da 1.2 litri del modello standard con trazione anteriore e la possibilità di scegliere fra cambio manuale o automatico a 5 rapporti.

Altre caratteristiche di serie includono il mirroring da smartphone, i sensori di parcheggio posteriori, il climatizzatore e un quadro strumenti digitale con display da 7 pollici.

In Australia, la casa automobilistica torinese porterà soltanto 30 esemplari delle Fiat 500 e 500C Collezione sia in forma standard che convertibile (15 ciascuno) e saranno in vendita a partire dal 1 agosto ad un prezzo di partenza di 21.990 dollari australiani (2000$ in più rispetto all’allestimento Lounge).

Di seguito, vi riportiamo i prezzi nello specifico: