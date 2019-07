Fiat Chrysler: accordo da oltre 90 milioni di dollari con Detroit

Dopo aver concesso grandi finanziamenti di incentivi fiscali a maggio per le espansioni e gli aggiornamenti degli impianti di Fiat Chrysler Automobiles NV sul lato est di Detroit, la città e lo Stato investono altri 92,9 milioni di dollari. L’ente governativo della Michigan Economic Development Corp. ha approvato martedì i rimborsi alla città statunitense per preparare e sostenere un ampliamento del Mack Avenue Engine Complex di FCA stimato in 1,8 miliardi di dollari attraverso le ritenute fiscali nell’arco di trent’anni a partire dal 2022.

Fiat Chrysler: accordo con le autorità locali di Detroit

La Detroit Brownfield Redevelopment Authority della Detroit Economic Growth Corp. utilizzerà i rimborsi per restituire i prestiti utilizzati nella preparazione del sito e i costi di risanamento ambientale della proprietà assemblata, per il progetto FCA. Che prevede di riaprire il suo impianto Mack II rimasto a lungo inattivo, nonché di convertire l’impianto Mack I dalla produzione di motori.

Il complesso ampliato creerà circa 3.850 posti di lavoro con un salario orario medio di 19,25 dollari. A maggio, il consiglio del Michigan Strategic Fund ha approvato incentivi fiscali per FCA del valore di 223,5 milioni di dollari. A quel tempo, la società di sviluppo economico riscontrò un piano di lavoro su terreni dismessi ancor prima che il consiglio di amministrazione si riunisse, poi approvato questo martedì. L’investimento mette in mostra “la continua leadership dello Stato e della città nel settore manifatturiero”, ha dichiarato Amanda Bright McClanahan, direttore operativo del Michigan Economic Development Corp. durante una telefonata con i giornalisti.

Agevolazioni fiscali

Gli incentivi fiscali approvati copriranno i costi di demolizione, abbattimento di piombo e amianto e altri interventi sul sito e altri 61 milioni per l’acquisizione della proprietà. Più di 34 milioni di rimborsi previsti provengono dalle tasse scolastiche statali e altri 59 milioni da acquisizioni fiscali locali. La città ha inoltre approvato un abbattimento fiscale per FCA nei primi 10 anni, che non sono incluse nel totale dei 93 milioni.

Il progetto sta inoltre richiedendo quasi 38 milioni al Michigan Department of Environment, Great Lakes and Energy per finanziare l’incremento delle tasse per mettere in atto attività ecosostenibili. FCA fornirà 1,6 miliardi per l’espansione dell’impianto. Anche Detroit Brownfield Redevelopment Authority contribuirà al progetto con altri 150 milioni di dollari.

I nuovi piani produttivi

Gli impianti di Mack Avenue diventeranno strutture di assemblaggio complete per la prossima generazione delle Jeep Grand Cherokee, il cui lancio è previsto nella prima metà del 2021. La nuova gamma includerà una versione ibrida plug-in e un nuovo veicolo con una terza fili di sedili per il quarto trimestre del 2020.

La Casa automobilistica rivitalizzerà gli impianti sottoutilizzati a Belvidere, Illinois e Messico per il progetto, secondo la società di sviluppo economico. Questo ampliamento rientra nell’investimento FCA di 4,5 miliardi in cinque stabilimenti del Michigan, tra cui a Detroit, Sterling Heights e Warren. Come parte dell’accordo, il Gruppo italo-americano deve concedere ai cittadini di Detroit un accesso privilegiato per la domanda di assunzione nello stabilimento produttivo.