Alfa Romeo Tonale: sbarca sulla pista di Vairano di Quattroruote

Al Salone di Ginevra 2018, Alfa Romeo ha sorpreso il pubblico mostrando un concept davvero interessante con il nome di Alfa Romeo Tonale. In anteprima mondiale, sul prossimo numero della sua rivista, Quattroruote mostrerà il suo test in anteprima mondiale fatto sulla pista di Vairano.

Oltre a questo, il famoso magazine automobilistico riporterà i segreti del design di questo fantastico concept raccontati dai designer del Biscione, i piani di produzione e le possibili scelte tecniche visto che per ora non conosciamo praticamente nulla circa le motorizzazioni e altre caratteristiche.

Alfa Romeo Tonale: presto conosceremo meglio il concept del Biscione

Il nuovo Alfa Romeo Tonale è stato presentato al salone ginevrino con l’obiettivo di anticipare il prossimo SUV di segmento C della casa automobilistica milanese. Proprio come lo Stelvio (il primo Sport Utility Vehicle del Biscione), anche il Tonale prende il nome da un valico alpino italiano (Passo del Tonale, situato fra la provincia di Brescia e quella di Trento).

La vettura dovrebbe arrivare sul mercato come primo veicolo ibrido plug-in del Biscione, abbinato alla trazione integrale Q4 presente già sugli ultimi veicoli. Il nuovo Tonale è stato disegnato dal Centro Stile Alfa Romeo sotto la guida di Klaus Busse e Alessandro Maccolini.

Il frontale sembrerebbe ispirato a quello della SZ (che proprio ieri ha compiuto 30 anni) e della Brera, con fari a 3 proiettori integrati nella carrozzeria. Pure su questo concept troviamo l’iconico scudetto di Alfa Romeo che ormai caratterizza tutte le auto. L’unica differenza sta nel fatto che non è più integrato nel paraurti ma è un elemento a se stante.

Passando sul retro, troviamo sempre i 3 proiettori come visto frontalmente ma questa volta sono integrati in un fascione continuo. Altre caratteristiche estetiche riguardano il lunotto a V, le maniglie delle portiere posteriori integrate nei montanti, la cornice dei finestrini senza interruzioni e altro ancora. Non vediamo l’ora di scoprire maggiori informazioni sul nuovo Alfa Romeo Tonale nel prossimo numero di Quattroruote!