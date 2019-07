John Elkann ricorda Sergio Marchionne a un anno dalla scomparsa

Il 25 luglio 2018 si è spento Sergio Marchionne presso la clinica di Zurigo dove era ricoverato a causa di una malattia che aveva da diversi mesi. L’annuncio era stato dato qualche giorno prima da John Elkann dopo varie voci circolate sul Web circa le condizioni di salute dell’ex top manager di FCA e presidente della Ferrari.

I primi sospetti della malattia sono iniziati ad emergere dopo la sua ultima apparizione in pubblico avvenuta durante la consegna della Jeep Wrangler all’Arma dei Carabinieri. Noi ricordiamo Marchionne come l’uomo che ha fatto scelte molto difficili e soprattutto dolorose per riuscire a salvare FCA dalla bancarotta ma anche per averlo trasformato in un gruppo che oggi ha molto da offrire grazie ai suoi brand.

Sergio Marchionne: John Elkann pubblica una nota in ricordo dell’ex top manager

A un anno dalla scomparsa del manager italo-canadese, John Elkann, presidente di Fiat Chrysler Automobiles e di Ferrari, ha deciso di ricordare Sergio Marchionne, e i suoi 14 anni alla guida del gruppo automobilistico italo-americano, con una nota ufficiale diffusa nelle scorse ore.

Ve la riportiamo di seguito: