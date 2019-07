Fiat 500 entra nel car sharing in Russia

Fiat 500 sarà noleggiabile dagli utenti di Delimobil a partire dalla fine del mese di luglio.

La partnership con il servizio di car sharing è strategica per FCA RUSSIA. Gli utenti del servizio di noleggio auto Delimobil (car sharing sul mercato russo) potranno guidare la straordinaria Fiat 500. Non capita spesso di vedere quest’auto per le strade di Mosca e certamente non passerà inosservata. Oltre al look sorprendente, l’iconica Fiat 500 si distingue per la sua dinamica di guida e per i consumi estremamente contenuti, caratteristiche che hanno contribuito a renderla la city car più popolare in Europa.

FCA RUSSIA fornirà una flotta di 50 unità di Fiat 500 al servizio di noleggio auto Delimobil

FCA RUSSIA fornirà una flotta di 50 unità di Fiat 500 per avviare questa partnership strategica. Il modello, presentato all’inizio di luglio 2019 in occasione dell’evento “Grand Italia Fest” di Mosca, in questa fase iniziale sarà disponibile per il noleggio solo nella capitale russa per poi essere presente anche nelle altre città. Mukhit Seidakhmetov, CEO di Delimobil ha dichiarato: “Attualmente ogni nostra vettura viene noleggiata in media 13 volte al giorno. Secondo le nostre stime, la Fiat 500 può superare questo numero di utilizzo giornaliero. Continueremo a lavorare per espandere il nostro parco vetture FCA in ciascuna delle nuove forme di mobilità i cui siamo presenti”.