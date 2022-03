Alfa Romeo Giulia e Stelvio, piano Stellantis: le news della settimana

Si chiude una nuova settimana e torna il nostro tradizionale appuntamento con la rubrica domenicale dedicata alle migliori news della settimana pubblicate su ClubAlfa.it per Alfa Romeo e il mondo delle quattro ruote italiano. Mentre nel mondo si registra sempre più instabilità e incertezza, il settore delle quattro ruote guarda al futuro, portando avanti nuovi progetti e seguendo nuove strategie anche in base all’evoluzione del contesto internazionale.

Per quanto riguarda Alfa Romeo, questa settimana si è parlato molto dei restyling di Giulia e Stelvio, novità in arrivo molto probabilmente entro la fine del 2022 per andare ad allargare e rinnovare la gamma del marchio italiano insieme al debutto dell’Alfa Romeo Tonale. Da segnalare anche una foto spia del nuovo Stelvio restyling.

C’è anche un nuovo render che prova ad anticipare l’Alfa Romeo Brennero. Il render è realizzato a partire dalla prima immagine ufficiale che Jeep ha rilasciato del suo futuro B-SUV, modello che verrà realizzato sulla stessa piattaforma con quello che sarà il nuovo entry level della gamma di casa Alfa Romeo che dovrebbe debuttare nel 2023-2024.

Nel frattempo, in questi giorni è stato ufficializzato il piano industriale di Stellantis. Il piano ha svelato solo in parte le strategie future del gruppo. L’azienda, infatti, ha scelto di non ufficializzare quelli che saranno i nuovi modelli in arrivo per i singoli brand, fornendo solo informazioni superficiali sull’arrivo dei nuovi modelli nel corso dei prossimi anni.

Nel frattempo, continuano i test per il Ferrari Purosangue e il Maserati Grecale, due dei più importanti modelli in arrivo nei prossimi mesi. Si vede in strada anche la nuova Maserati MC20 Cabrio, novità della gamma del Tridente attesa per la prossima estate. Per quanto riguarda gli stabilimenti italiani del gruppo, invece, si registrano nuovi stop per la produzione.

Alfa Romeo

Tra le novità del futuro prossimo di Alfa Romeo c’è anche il nuovo Alfa Romeo Stelvio restyling. Il progetto in questione riprenderà alcuni elementi del Tonale ed arriverà sul mercato entro la fine dell’anno, insieme ad un analogo restyling della Giulia. In attesa del debutto, emerge una prima foto spia del futuro Stelvio in versione restyling.

In attesa della presentazione ufficiale, si inizia a parlare dei restyling Giulia e Stelvio e delle novità che arriveranno per i due prodotti. Secondo le prime indiscrezioni, infatti, i due modelli saranno molto più tecnologici rispetto alle attuali proposte presenti sul mercato andando a rinnovare in modo significativo la gamma.

I restyling sono anche stati anticipati da alcuni render apparsi online in questi giorni:

Da notare che sulla base delle prime immagini ufficiali del nuovo Jeep B-SUV arrivano anche i primi render del nuovo Alfa Romeo Brennero, il futuro entry level del marchio italiano che potrebbe essere realizzato proprio a partire da un progetto comune con il nuovo SUV di casa Jeep che debutterà nel corso del 2022.

Nel futuro di Alfa Romeo potrebbe esserci spazio anche per una nuova Alfa Romeo 8C? Il progetto resta sul tavolo e potrebbe introdurre diverse novità per la gamma del marchio. Per tutti i dettagli sulla questione è possibile consultare questo articolo d’approfondimento che analizza la possibile realizzazione del progetto.

Segnaliamo, tra le news della settimana per il marchio Alfa Romeo, anche la vendita all’asta dell’Alfa Romeo Giulietta SZ Coda Tronca. Si tratta di un esemplare rarissimo realizzato dalla casa italiana ad inizio degli anni 60 e ancora oggi conservato in perfette condizioni. Il valore del modello sfiora il milione di dollari. Da segnalare che in occasione di Retromobile 2022 si registrerà la vendita all’asta di un’Alfa Romeo Montreal.

Fiat

Continua il successo della Fiat 500 Elettrica. La city car della casa italiana, prodotta nello stabilimento di Mirafiori, si conferma l‘auto elettrica più venduta in Italia, rafforzando una leadership già evidenziata, tra alti e bassi nel corso del 2021. Nel frattempo, la 500 conquista un nuovo premio che va ad arricchire il già nutrito elenco di riconoscimenti ottenuti dalla city car nel corso degli ultimi mesi.

Sul futuro di Fiat negli USA sono arrivate in questi giorni le parole di Tavares. Il marchio torinese ha registrato una progressiva riduzione della gamma ed è ad un passo dall’uscita definitiva dal mercato americano considerando la totale assenza di novità registrata in questi ultimi anni da parte del brand. Stellantis potrebbe cambiare presto le carte in tavola.

Tra le novità future di casa Fiat c’è anche la nuova Fiat Panda SUV, un modello destinato a ritagliarsi uno spazio importantissimo all’interno della gamma del brand. Ecco tutti gli ultimi aggiornamenti sul progetto che dovrebbe debuttare nel giro dei prossimi due-tre anni, sostituendo l’attuale Panda.

La gamma sudamericana di Fiat si prepara a registrare un’importante espansione con il debutto del nuovo Fiat Fastback modello atteso quest’anno. Il nuovo SUV Coupé è ad un passo dal debutto ufficiale e in questi giorni è protagonista di una nuova serie di foto spia che anticipano diversi elementi del progetto. Ecco le foto spia in questione:

Da notare che Fiat ha annunciato la presentazione in pubblico del Fiat Pulse in Argentina. L’evento si svolgerà la prossima settimana e permetterà al SUV compatto del marchio italiano di poter compiere un nuovo passo verso il debutto ufficiale sul mercato locale e registrare così un ulteriore passo del suo programma di espansione in Sud America.

Nel frattempo, il Fiat Strada si conferma essere il modello più venduto in Brasile in assoluto..Il modello di casa Fiat registra vendite di gran lunga superiori al rivale di Volkswagen confermando la leadership solida del marchio italiano sul mercato locale che va avanti già da diversi anni.

Ferrari

In casa Ferrari, intanto, continua lo sviluppo del Ferrari Purosangue. Il nuovo modello, in questi giorni, si mostra in una serie di foto spia emerse durante dei test invernali sulla neve effettuati in Nord America. Il modello debutterà ufficialmente nel corso del 2022 andando ad arricchire la gamma Ferrari con una soluzione completamente inedita.

Tra le news Ferrari della settimana c’è spazio anche per una drag race tra la Ferrari 812 Superfast e la BMW M5 CS, due modelli molto diversi ma entrambi caratterizzati dalla capacità di poter offrire un elevato livello prestazionale. A realizzare la drag race è il canale YouTube Carwow.

Maserati

Tra un paio di settimane ci sarà la presentazione ufficiale del nuovo Maserati Grecale. Il nuovo D-SUV della casa italiana, sviluppato sulla stella piattaforma dell’Alfa Romeo Stelvio, è pronto a fare il suo debutto andando ad ampliare, finalmente, la gamma del brand. In attesa dell’effettiva presentazione ufficiale, il Grecale si mostra in nuove foto apparse online in questi giorni.

Il progetto della Maserati MC20 è sempre più un successo. La sportiva è apprezzatissima in tutto il mondo e sta registrando ottimi risultati. Alla base del progetto e del suo successo c’è anche una partnership tra Maserati e Bosch che hanno lavora a stretto contato per realizzare diversi elementi della sportiva.

In tema di MC20, in questi giorni sono apparse online le prime foto spia della Maserati MC20 Cabrio. La versione scoperta della sportiva della casa del Tridente farà il suo debutto ufficiale nel corso dell’anno andando ad arricchire ulteriormente la gamma di modelli della casa italiana con una soluzione inedita.

Jeep

Questa settimana, in occasione dell’annuncio del piano industriale di Stellantis, è stato confermato il progetto della prima Jeep elettrica. Si tratta di un B-SUV che debutterà nel corso dei prossimi mesi. In attesa dell’arrivo di maggiori dettagli sul progetto, Jeep ha diffuso una prima immagine del modello in questione.

Jeep potrebbe svelare importanti novità nel corso del Salone dell’auto di New York di fine marzo. In occasione dell’evento, infatti, potrebbe arrivare un nuovo motore elettrificato destinato ad equipaggiare alcuni modelli di fascia alta della gamma del brand come il Wagoneer e il Grand Wagoneer.

In attesa del debutto ufficiale sul mercato, la Jeep Grand Cherokee 4xe, variante ibrida plug-in dell’ammiraglia di casa Jeep, si mostra in alcune foto spia durante gli ultimi testi in Italia, mercato di riferimento per l’Europa del marchio americano. La 4xe sarà l’unica variante della Grand Cherokee ad arrivare sul mercato europeo.

Stellantis

Il nuovo piano industriale chiarisce quelli che saranno gli obiettivi futuri di Stellantis. Il gruppo ha ambizioni notevoli per il suo futuro e punta a raddoppiare le entrate entro il 2030 avviando un ambizioso programma di crescita già a partire da quest’anno. Nel frattempo, Tavares, CEO del gruppo, ha sottolineato che non c’è bisogno del Governo italiano come azionista di Stellantis.

L’elettrificazione è un problema per Stellantis (e per tutto il settore delle quattro ruote). La conferma arriva dal CEO Carlos Tavares che ha sottolineato come l’elettrificazione richieda un sostanziale taglio dei costi per i produttori che dovranno trovare il modo di alleggerire il più possibile il costo della produzione per poter rendere sostenibile la loro produzione. In Europa si punta ad una riduzione del 50% dei costi di distribuzione delle vetture.

I sindacati italiani si sono detti delusi dal piano industriale di Stellantis. Gli annunci fatti sono stati vaghi e non hanno chiarito quali saranno i nuovi progetti in arrivo per i vari stabilimenti del gruppo nel corso dei prossimi anni. Le promesse non sono state mantenute e continuerà ad esserci incertezza sul futuro. La prossima settimana potrebbero arrivare importanti aggiornamenti sul progetto della Gigafactory di Termoli.

Da notare che Tavares ha parlato anche di quelle che saranno le auto elettriche del futuro chiedendo all’Europa che di mobilità vuole sviluppare e assicurando, inoltre, che i marchi del gruppo presenteranno auto elettriche molto diverse tra di loro per diversificare al massimo l’offerta e coprire tutti i settori del mercato. Per il futuro, inoltre, Tavares ha chiesto anche una riduzione dei dazi sull’acciaio che ad oggi limitano molto le attività delle aziende.

Il taglio dei costi potrebbe tradursi in un taglio della forza lavoro. Sul tema si registra grande preoccupazione e non solo in Italia. Nello stabilimento francese di Tremery sarebbero a rischio i posti di lavoro di 3.500 dipendenti. Il sito di produzione era specializzato in produzione di motori a benzina ed ora ha iniziato il passaggio all’elettrico. L’azienda ha bloccato anche le assunzioni di 600 dipendenti in Spagna.

Da segnalare un nuovo stop per la produzione dello stabilimento di Melfi. A causa della progressiva riduzione della produzione, iniziano a registrarsi i primi esuberi nell’indotto dello stabilimento che vive una situazione molto difficile da oramai diverso tempo, anche a causa della crisi dei chip e della carenza di semiconduttori. Da notare che la produzione si ferma anche in altri stabilimenti europei.

Per conquistare la Cina, inoltre, il nuovo piano industriale di Stellantis punterà sulle importazioni dall’estero. La strategia è in via di definizione ma garantirà una sostanziale crescita alle vendite del gruppo nel giro di pochi anni stando alle intenzioni dei manager che guideranno il gruppo sul mercato cinese. Nel piano rientrerà anche il marchio Alfa Romeo.

Da notare che Stellantis punta forte anche sul Sud America dove intende rafforzare il più possibile la sua gamma nel corso dei prossimi anni. Per raggiungere quest’obiettivo, l’azienda ha in cantiere il lancio di 23 nuovi modelli entro il 2025, seguendo quindi un ritmo davvero intenso per quanto riguarda le novità in arrivo sul mercato.

In questi giorni sono emersi i dettagli precisi in merito ai guadagni dei manager che guidano il gruppo Stellantis. Come prevedibile, è l’amministratore delegato Carlos Tavares che guida la classifica dei guadagni. Nell’elenco compaiono anche gli eredi di Sergio Marchionne che ancora percepiscono dei compensi dall’azienda.

Stellantis ha fatto anche il punto sulle vendite del 2021. In particolare, è ora disponibile la lista dei Paesi in cui Stellantis ha venduti di più lo scorso anno. L’elenco comprende alcune certezze ed anche alcune sorprese, confermando la crescita del gruppo in diversi mercati su scala internazionale.

Anche Stellantis deve fare i conti con gli effetti della guerra in Ucraina. Il conflitto sta creando non pochi problemi anche al gruppo, soprattutto per quanto riguarda i rifornimenti di materie prime, in parte legati proprio al mercato ucraino, che si sono interrotti a causa dei bombardamenti da parte dei russi. Da notare che Stellantis è arrivata a istituire una task force per affrontare la questione dell’Ucraina e i suoi effetti. Il gruppo ha confermato che si impegnerà per rispettare le sanzioni contro la Russia.

Con questa news termina la nostra rubrica domenicale relativa alle migliori news della settimana. Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 13 marzo. Vi ricordiamo di continuare a seguirci in questi giorni, sia dal sito che dai nostri canali social (trovate tutti i link utili ad inizio articolo), per tutti gli aggiornamenti sul mondo delle quattro ruote italiano.