Fiat Strada: auto più venduta in Brasile a febbraio 2022

Nel mese di febbraio del 2022 il pickup compatto Fiat Strada è risultato essere il modello più venduto in assoluto in Brasile. Ricordiamo che anche a gennaio il veicolo di Fiat era risultato essere il più venduto. Il mese scorso Strada ha ottenuto un totale di 7.314 immatricolazioni. Al secondo posto si è piazzata la Chevrolet Onix che a lungo il mese scorso e anche questo mese ha battagliato per il primo posto con il modello di Fiat. La vettura della casa americana ha totalizzato 6.541 unità.

Al terzo posto alle spalle di Fiat Strada e Chevrolet Onix nella classifica della auto più vendute in Brasile nel mese di febbraio del 2022 troviamo Hyundai HB20 con un totale di 6.161 immatricolazioni. Per quanto riguarda Fiat, nella top ten troviamo altri due modelli. Al settimo posto si è classificata Fiat Argo con 4.321 immatricolazioni mentre al decimo posto troviamo al city car Fiat Mobi con 4.162 unità consegnate ai clienti brasiliani.

Per quanto riguarda invece Stellantis un altro modello è riuscito ad ottenere un posto nella top ten delle auto più vendute in Brasile: Jeep Compass. Il SUV medio della casa americana ha ottenuto la quinta posizione assoluta con 4.503 auto vendute il mese scorso.

Tornando a Fiat Strada, si tratta di un risultato importante che conferma l’enorme popolarità di questo veicolo che Fiat produce nel suo stabilimento di Betim in Brasile e che viene esportato in numerosi paesi dell’America Latina. Anche nel 2021 il veicolo era risultato il più venduto in assoluto in Brasile. Graie a questi risultati di vendita Fiat si conferma come la prima casa automobilistica per numero di vendite in quello che è il più importante mercato auto di tutto il Sud America.

1 – Fiat Strada – 7.314 immatricolazioni

2 – Chevrolet Onix – 6.541 immatricolazioni

3 – Hyundai HB20 – 6.161 immatricolazioni

4 – Volkswagen T-Cross – 5.118 immatricolazioni

5 – Jeep Compass – 4.503 immatricolazioni

6 – Chevrolet Onix Plus – 4.489 immatricolazioni

7 – Fiat Argo – 4.321 immatricolazioni

8 – Renault Kwid – 4.262 immatricolazioni

9 – Hyundai Creta – 4.163 immatricolazioni

10 – Fiat Mobi – 4.162 immatricolazioni

