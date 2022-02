Stellantis: ecco i paesi in cui ha venduto più auto nel 2021

Il gruppo Stellantis ha annunciato nei giorni scorsi come sono andate le cose dal punto di vista economico e finanziario nel 2021. Uno dei dati che hanno maggiormente colpito la fantasia di molti è il numero di auto vendute dal gruppo nato dalla fusione di Fiat Chrysler e PSA nei vari paesi. In tonale l’azienda guidata dal CEO Carlos Tavares lo scorso anno nel mondo ha venduto la bellezza di 6,5 milioni di veicoli in tutto il mondo di cui 3,1 milioni nel continente europeo.

Ecco quali sono i paesi in cui il gruppo Stellantis ha venduto più auto nel 2021

Andando a guardare i singoli mercati, il paese in cui il gruppo Stellantis ha ottenuto il maggior numero di immatricolazioni sono gli Stati Uniti. In quel paese infatti l’azienda automobilistica ha immatricolato un totale di 1,7 milioni di unità. Merito soprattutto dei marchi americani del gruppo: Jeep, Ram e Dodge.

Il secondo mercato come numero di immatricolazioni del gruppo Stellantis è la Francia. Lo scorso anno in terra transalpina la società di Carlos Tavares ha venduto esattamente 749 mila auto. In questo caso il merito va in particolare a Peugeot e Citroen. Al terzo posto tra i paesi in cui il gruppo nato dalla fusione di Fiat Chrysler e PSA ha ottenuto più immatricolazioni è l’Italia, paese in cui il produttore automobilistico lo scorso anno ha totalizzato la bellezza di 642 mila unità consegnate ai clienti.

Al quarto posto il Brasile con 636 mila unità. In questo caso il merito del risultato va in primis a Fiat che si è laureata casa automobilistica leader di quel mercato. Molto bene anche Jeep, in crescita Citroen e Peugeot. Al quinto posto troviamo la Germania con 416 mila unità immatricolate. Grazie a questo risultato Stellantis ottiene una quota di mercato del 14,4 per cento in quello che è attualmente il mercato auto numero uno in Europa per numero di immatricolazioni.

Al sesto posto troviamo il Regno Unito dove Stellantis ha ottenuto 316 mila immatricolazioni ed una quota di mercato del 15,7 per cento. Al settimo posto nella classifica dei paesi in cui il gruppo guidato dal CEO Carlos Tavares ha ottenuto più vendite lo scorso anno troviamo la Spagna con 257 mila immatricolazioni ed una quota di mercato del 15,7 per cento.

Alla posizione numero 8 invece si piazza il Portogallo con 219 mila vendite e una quota di mercato del 29,7 per cento. Al nono posto c’è il Canada con 161 mila unità e una quota di mercato del 9,9 per cento. Chiude la top ten dei paesi in cui Stellantis ha venduto più auto nel 2021 la Cina con 125 mila unità vendute. Si tratta di un numero più che doppio rispetto al 2020 ma che garantisce una quota di mercato di appena lo 0,6 per cento.

Per effetto di questi dati, il continente in cui il gruppo ottiene più immatricolazioni è l’Europa con 3,1 milioni, a seguire il Nord America con 2 milioni e al terzo posto il Sud America con 800 mila. In Medio Oriente e Africa 400 mila immatricolazioni per la società, chiude l’Asia con 200 mila.

