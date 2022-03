Fiat Strada vende 30 volte più di Volkswagen Saveiro in Brasile

Incredibile risultato per Fiat Strada. Il pickup compatto della principale casa automobilistica italiana vende sempre di più in Brasile. Dopo aver dominato nel 2021 e aver ottenuto la leadership nei primi due mesi del 2022, oggi vi segnaliamo un altro risultato straordinario raggiunto da questo modello del marchio di Stellantis.

Fiat Strada surclassa il rivale Volkswagen Saveiro in Brasile nel mese di febbraio

In pratica andando a guardare i risultati relativi al mese di febbraio ci accorgiamo che Fiat Strada è riuscito a vendere ben 30 volte di più di quanto fatto dal suo rivale diretto Volkswagen Saveiro. Solo 247 unità di Saveiro sono state vendute nel febbraio 2022 in Brasile contro le 7.317 unità del modello di Fiat.

Ciò comunque non ha escluso comunque la vettura di Volkswagen dalla top 10 dei pickup più venduti perché comunque il veicolo ha venduto più della RAM 2500 che si è piazzata alla posizione numero 11 con solo 42 immatricolazioni. La RAM 2500, tra l’altro, ha venduto più della Ford Maverick, che ha registrato solo 34 unità vendute a febbraio.

Il pickup di Volkswagen ha avuto il peggior risultato degli ultimi anni. Questo dato ha portato il pickup a vendere per la prima volta nella sua storia meno dell’altro pickup di Volkswagen presente in quel mercato: Amarok e come dicevamo anche ad una differenza di 30 volte nelle vendite rispetto alla rivale Fiat Strada.

L’italiana, infatti, non è solo la regina dei pick-up, ma anche l’auto più venduta in Brasile. Insomma un vero trionfo per il modello di Fiat che continuando così le cose sembra ben messo per bissare anche nel 2022 quanto fatto nel 2021 con il primo posto non solo tra i pickup ma anche tra le auto più vendute in assoluto.

