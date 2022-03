Alfa Romeo Brennero in stile Jeep B-SUV [RENDER]

Dopo il debutto di Alfa Romeo Tonale avvenuto lo scorso 8 febbraio, il prossimo grande appuntamento che riguarda la casa automobilistica milanese sarà il debutto di un nuovo B-SUV che sarà prodotto dalla fine del 2023 a Tychy in Polonia sulla nuova versione della piattaforma CMP di PSA che sarà chiamata STLA Small. Questo modello, il cui nome non è stato ancora ufficialmente confermato, si potrebbe chiamare Alfa Romeo Brennero.

Alfa Romeo Brennero: ecco il render del designer Alessandro Masera

Alfa Romeo Brennero sarà dunque la nuova entry level dello storico marchio del Biscione su cui il gruppo Stellantis ha deciso di puntare forte nei prossimi anni come dimostra l’annuncio che ogni anno arriverà una nuova auto ad arricchire la gamma del brand milanese. Di questo modello in casa Alfa Romeo si attendono grandi cose.

Basti pensare che dalla Polonia dicono che l’auto sarà prodotta in circa 100 mila unità all’anno a Tychy. Questo significa che quando il modello sarà sbarcato in concessionaria con tutta la sua gamma e le vendite saranno già state avviate questo diventerà il veicolo più venduto in assoluto da Alfa Romeo battendo anche il SUV Alfa Romeo Tonale.

Alfa Romeo Brennero dunque sarà un’auto dall’importanza strategica per il futuro della casa automobilistica milanese come del resto anticipato anche dallo stesso numero uno del Biscione, l’amministratore delegato Jean-Philippe Imparato. Un altro motivo dell’importanza di questo SUV sta nel fatto che sarà il primo modello completamente elettrico a fare capolino all’interno della gamma di Alfa Romeo.

In questo nostro articolo vi mostriamo un nuovo render opera del designer Alessandro Masera che ha provato ad immaginare come sarà il futuro SUV di Alfa Romeo. Appare evidente che l’autore di questo render si sia ispirato alle immagini diffuse ieri da Stellantis a proposito del futuro B-SUV di Jeep. Infatti l’auto della casa americana e il Brennero immaginato in questo render si assomigliano parecchio.

Questo render mostra solo il posteriore del modello che speriamo di vedere presto in qualche immagine ufficiale al pari di quanto avvenuto nelle scorse ore con il SUV di Jeep che sarà suo gemello. I due modelli infatti condivideranno molte cose tra cui piattaforma, componenti, materiali e in parte anche la gamma dei motori.

