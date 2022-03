Stellantis progetta 23 lanci in Sud America entro il 2025

Arrivano novità importanti da Stellantis per quanto riguarda l’America Latina. Infatti il gruppo automobilistico nato dalla fusione di PSA e FCA ha presentato venerdì 4 marzo il suo piano di lancio fino al 2025, che prevede 23 nuovi modelli.

Di questo totale, sette modelli saranno dotati di un propulsore ibrido, e almeno uno di questi disporrà di un motore a etanolo assistito da un impianto elettrico, una soluzione pensata appositamente per il Brasile dove le auto ad etanolo sono molto popolari. Lo ha confermato Antonio Filosa, presidente dell’azienda in Sud America.

Stellantis presenta il suo piano industriale per il Sud America

Stellantis prevede ritmi diversi per l’adozione di nuovi tipi di propulsori nei suoi mercati chiave. Mentre in Asia, Nord America ed Europa l’azienda ha confermato che avrà una gamma interamente elettrica entro il 2030, questo soprattutto a causa delle leggi locali sulle emissioni, in Sud America, Africa e Medio Oriente l’arrivo delle auto elettriche di Stellantis richiederà un po’ più di tempo: cinque o sei anni in più.

Filosa indica il costo di produzione delle batterie come uno dei motivi per cui Stellantis ha deciso di posticipare l’arrivo delle auto elettriche nei mercati emergenti. Tali mercati infatti, secondo il numero uno del gruppo automobilistico in America Latina, non offrono ancora le dimensioni giuste da rendere possibile lo sbarco anticipato degli EV. D’altra parte, in Brasile nello specifico, l’elettrificazione dovrebbe arrivare un po’ prima a causa degli studi in corso sull’applicazione dell’etanolo nei modelli ibridi.

“L’etanolo ci consente di raggiungere livelli di emissioni simili a quelli di un veicolo 100% elettrico, in modo che, entro il 2025, possiamo proporre qualcosa con questo profilo in Brasile”, ha affermato il dirigente. I lanci previsti coinvolgono tutti i marchi Stellantis attivi nel Paese: Fiat, Jeep, Peugeot, Citroën e RAM.

Ma non sono da escludere modelli di marchi ancora sconosciuti nel mercato sudamericano: dal 2021 il gruppo comprende in tutto 14 marchi di veicoli dopo il processo di fusione FCA – PSA. Oltre ai lanci, Stellantis ha anche progettato 28 restyling di modelli che saranno già in vendita nella regione nei prossimi quattro anni.

Infine per quanto riguarda i dati relativi alle immatricolazioni, le vendite di Stellantis in Sud America lo scorso anno sono state di 830 mila unità, circa il 13 per cento del totale venduto dall’azienda nel mondo nel periodo, 6,1 milioni di unità. In termini di reddito operativo, la regione ha rappresentato il 7% del fatturato globale dell’azienda, raggiungendo i 10,7 miliardi di euro.

In Brasile, il gruppo automobilistico ha chiuso lo scorso anno con una quota di mercato del 33,9 per cento, la più alta tra tutte le case automobilistiche operanti nel Paese. Sono stati venduti 80.600 veicoli, la maggior parte dei quali erano modelli Fiat, con 49.700 unità.

