Stellantis: Tavares promette auto elettriche diverse per tutti i brand

Parlando con i giornalisti prima di svelare il piano industriale di Stellantis tra pochi minuti, Tavares ha affermato che uno dei maggiori punti di forza dell’azienda è che può condividere “risorse ingegneristiche comuni” tra i marchi, aumentando così l’efficienza di sviluppo del 30 per cento rispetto alle rivali. Inoltre il numero uno del gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler con PSA Groupe ha aggiunto che Stellantis adotta un approccio universale allo sviluppo delle sue piattaforme.

Stellantis: Tavares ha promesso che le auto elettriche dei suoi 14 brand avranno tutte il proprio carattere

Tavares parlando con la stampa ha detto che questa diversità promessa per quanto riguarda le future auto elettriche dei suoi 14 brand sarà garantita dalla presenza tra le tecnologie di Stellantis di ben 4 diverse piattaforme. Il CEO ha aggiunto che gli elementi condivisi tra le auto saranno “cose ​​​​che i clienti non vedranno” e ha affermato che queste future auto elettriche potranno essere “personalizzate” secondo i principi e le priorità di ciascun marchio.

Stellantis attualmente vende una serie di veicoli elettrici entry-level con potenza identica ma posizionati in modo diverso ma tutte con la piattaforma eCMP, diverse auto di medie dimensioni elettrificate sulla piattaforma EMP2 più grande e varie auto di diversi marchi su piattaforme sviluppate molto prima della fusione del Gruppo PSA e FCA.

La famiglia STLA fungerà essenzialmente da sostituto universale di queste piattaforme, il che significa che il successore della Peugeot e-208 condividerà elementi della sua composizione con veicoli elettrici più grandi e sportivi di Alfa Romeo, Dodge e Maserati, ad esempio, ma garantendosi comunque una propria personalità. Vedremo dunque quali altri dettagli aggiungerà tra pochi minuti il CEO di Stellantis da Amsterdam.

