Alfa Romeo Giulietta SZ Coda Tronca: atteso all’asta un rarissimo esemplare

Gooding & Company proporrà all’asta ad Amelia Island (Florida) una bellissima Alfa Romeo Giulietta SZ Coda Tronca con carrozzeria Zagato che potrebbe essere venduta a una cifra compresa fra 700.000 e 850.000 dollari.

Nel 1956, quando una Sprint Veloce distrutta fu portata a Elio Zagato per ricevere una nuova carrozzeria, nacque un progetto davvero interessante. Montando una carrozzeria più leggera e aerodinamica alla già potente Giulietta Veloce, Zagato creò un’Alfa Romeo in grado di competere con auto di cilindrata superiore.

Alfa Romeo Giulietta SZ Coda Tronca: il mese prossimo verrà proposto all’asta un esemplare restaurato del 1962

In seguito alle prestazioni riscontrate, la stessa casa automobilistica di Arese incaricò la carrozzeria Zagato di costruire una serie limitata di auto da corsa originali. L’Alfa Romeo Giulietta Sprint Zagato (SZ) venne costruita sul telaio della Giulietta Spider a passo corto e dotata di freni a tamburo in alluminio, cambio a 5 rapporti, serbatoio del carburante a lungo raggio e il motore tipo 00120.

La carrozzeria della SZ disponeva di pannelli in alluminio leggero, finestrini in plexiglass e praticamente nessun optional. L’abitacolo era costituito da sedili avvolgenti con telaio tubolare, tappezzeria in vinile e indicatori Veglia. La nuova SZ fu consegnata per la prima volta ai clienti a partire dalla fine del 1960 e riuscì a dominare fin da subito la classe 1300 GT nelle gare endurance, in circuito e nelle cronoscalate.

In totale, sono costruite solo 200 Alfa Romeo Giulietta SZ, di cui circa 30 esemplari in versione Coda Tronca. Caratterizzate da una carrozzeria a muso lungo e coda Kamm aerodinamicamente efficiente, queste Sport Zagato di ultima produzione sono state sviluppate appositamente per i circuiti ad alta velocità come Monza e Le Mans. La SZ fu la prima vettura sportiva di piccola cilindrata nei primi anni ‘60 e ora si collocano tra le prime Alfa Romeo più apprezzate dai collezionisti.

Secondo i registri originali, questa Alfa Romeo Giulietta SZ Coda Tronca è stata completata il 14 febbraio del ‘62 e rifinita in azzurro. Fu venduta per la prima volta a un italiano. Nel 1964, la vettura passò nelle mani di un’italiana che la possedete per circa un anno prima di venderla a un perugino.

È stata dotata anche di un roll bar

Nel 1969, la Giulietta SZ Coda Tronca venne ceduta a un altro perugino. Sotto la sua proprietà, l’Alfa Romeo è stata ridipinta di rosso, gli interni rifiniti in nero ed è stato montato un roll bar.

Arrivando al 1976, il veicolo fu venduto a un italiano che si trasferì in California l’anno successivo e aprì una concessionaria a Los Angeles. Nello stesso anno, il nuovo proprietario la vendette a un uomo del posto che la portò a casa sua a Toronto. Subito dopo l’acquisto, venne effettuata una completa ricostruzione meccanica.

Nel 1986, l’Alfa Romeo Giulietta SZ Coda Tronca ricevette un restauro completo e dopodiché venduta a un collezionista giapponese. L’Alfa Romeo rimase in Giappone fino alla fine degli anni ‘90, quando ritornò in Italia.

Il nuovo proprietario decise di effettuare un restauro completo, che ha incluso una revisione meccanica e una riverniciatura nell’originale color azzurro. Dopo il restauro, la SZ Coda Tronca è tornata negli Stati Uniti dove è appartenuta solo a collezioni private.