Stellantis: dopo Melfi nuovi stop a Vigo e Sochaux

La carenza di semiconduttori continua a disturbare e non poco la produzione dei vari stabilimenti di Stellantis. Dopo lo stop annunciato a Melfi fino al prossimo 14 marzo, il gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe deve fare i conti con ulteriori fermate produttive negli stabilimenti di Vigo in Spagna e Sochaux in Francia.

Dopo Melfi Stellantis si ferma anche a Vigo e Sochaux

Per quanto riguarda lo stabilimento di Vigo, la Direzione dello stabilimento ha comunicato ai sindacati che la situazione derivata dalla mancanza di componenti che sta colpendo il mondo e lo scenario che stiamo attraversando in queste ultime settimane ritarderà l’inizio del turno del fine settimana nel Sistema 2 che era previsto per il prossimo 9 aprile in attesa della stabilizzazione della fornitura dei componenti.

Stellantis continua ad avere problemi con la fornitura di diversi componenti che potrebbero avere un impatto anche sulla produzione della prossima settimana, con entrambi i sistemi interessati. Alla base di questi gravi problemi c’è la mancanza di microchip ma anche le difficoltà nella fornitura di alcuni prodotti a causa dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

Questa situazione di instabilità produttiva e di costante riorganizzazione degli orari di lavoro non è univoca a Vigo, ma si sta replicando nel resto degli stabilimenti del gruppo Stellantis e nell’intera rete mondiale delle case automobilistiche.

Un altro caso infatti è quello dello stabilimento di Sochaux. La produzione nello stabilimento francese di Stellantis è nuovamente interrotta da problemi con la fornitura di semiconduttori a tal punto che la direzione del sito ha annunciato giovedì 3 marzo, durante un CSE straordinario, la soppressione di tre sessioni di lavoro.

Nessuna auto lascerà le catene di montaggio venerdì pomeriggio 4 marzo, nella notte da venerdì 4 marzo a sabato 5 marzo, o sabato mattina 5 marzo. Era dal 3 settembre 2021 che non avvenivano cancellazioni di sessioni di produzione in questa fabbrica del gruppo automobilistico.

Il sito di Sochaux era stato finora relativamente risparmiato dalla carenza globale di semiconduttori. Questo in quanto il gruppo Stellantis ha dato fino ad ora la preferenza ai modelli con cui ottiene i margini più elevati. Questo è il caso del SUV Peugeot 3008 che viene prodotto proprio in questo impianto. I produttori di microchip, con sede in Asia, prevedono un ritorno a una situazione quasi normale alla fine del 2022. Si spera naturalmente che davvero a quel punto il problema sarà risolto e la situazione torni alla normalità una volta per tutte.

