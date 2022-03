Fiat Panda SUV: ecco cosa sappiamo fino ad ora

Il 2023 sarà l’anno della prima grande novità per la gamma di Fiat dopo alcuni anni di silenzio. Ci riferiamo all’arrivo della nuova Fiat Panda SUV. Di questo modello al momento sappiamo alcune cose ma sono ancora tanti i punti interrogativi. Il primo riguarda il nome. Non si sa ancora se per questa auto la principale casa automobilistica italiana utilizzerà la denominazione Fiat Panda o un altro nome. Nei mesi scorsi si era parlato anche della possibilità di rispolverare nomi “storici” come Uno, Punto e Multipla.

Ecco cosa sappiamo fino a questo momento sulla nuova Fiat Panda SUV

Sappiamo che la nuova Fiat Panda SUV sarà prodotta presso la fabbrica Stellantis di Tychy in Polonia. Sappiamo che la vettura di Fiat nascerà sulla piattaforma CMP dell’ex gruppo PSA e debutterà sul mercato in versione completamente elettrica. Non è al momento chiaro se l’auto avrà anche versioni con motori a combustione, ma supponiamo di si, almeno nei primi anni di vita.

Per quanto riguarda il design, abbiamo saputo che l’auto si ispirerà alla concept car Fiat Centoventi che la casa italiana ha mostrato per la prima volta al Salone dell’auto di Ginevra nel mese di marzo del 2019. Questa auto del resto ispirerà il design di una vera e propria famiglia di auto, come ha confermato ad inizio anno il numero uno del marchio di Stellantis, il CEO Olivier Francois.

Questa famiglia si contrapporrà alla gamma 500 e si caratterizzerà per un rapporto qualità prezzo notevole. Infatti l’obiettivo di queste auto ed in primis della nuova Fiat Panda SUV sarà quello di rendere le auto elettriche più alla portata di tutti.

Questo più o meno è quanto si sa fino ad ora su questa futura auto di Fiat. Nei prossimi mesi siamo sicuri che molte altre indiscrezioni emergeranno a proposito di questo atteso modello ma si spera naturalmente che anche Fiat possa fornire qualche informazione ufficiale in più. Vedremo dunque come si evolverà la situazione in casa Fiat.

