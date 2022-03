Stellantis punta a raddoppiare le entrate entro il 2030

Stellantis ha dichiarato poco fa che mira a raddoppiare i suoi ricavi netti a 300 miliardi di euro entro il 2030, mantenendo margini operativi rettificati a due cifre mentre gestisce il passaggio a zero- veicoli a emissioni.

La casa automobilistica n. 4 al mondo, creata all’inizio dello scorso anno dalla fusione di PSA Groupe e Fiat Chrysler Automobiles, ha dichiarato che si concentrerà su un modello di asset-light per il suo business in Cina, in forte espansione, e prevede che il 100 per cento delle sue vendite di auto saranno elettriche in Europa entro il 2030.

Emergono i primi dettagli sul nuovo piano industriale di Stellantis

Il numero uno del gruppo automobilistico ha pure aggiunto che la sua azienda ha intenzione di generare più di 20 miliardi di euro in flussi di cassa liberi industriali nel 2030. Inoltre il gruppo punta a diventare leader nella lotta contro il cambiamento climatico impegnandosi a raggiungere le zero emissioni da carbonio entro il 2038. Tavares ha anche confermato il lancio del primo SUV elettrico di Jeep nel 2023 e del primo pickup a zero emissioni di Ram nel 2024.

Tavares ha pure detto che vuole che il 100% delle vendite in Europa e il 50% delle vendite negli Stati Uniti siano veicoli elettrici a batteria (BEV) entro la fine di questo decennio.

Tavares ha pure detto che la sua società punta a essere il numero 1 nella soddisfazione dei clienti per i prodotti e servizi in ogni mercato. In particolare verrà prestata un’attenzione eccezionale all’esperienza end-to-end completa. Il nuovo piano strategico di Stellantis si chiama Dare Forward 2030. Queste sono le prime informazioni che trapelano da Amsterdam dove Tavares sta parlando del futuro della sua azienda. Vedremo quali altre novità trapeleranno nei prossimi minuti a proposito del futuro del gruppo automobilistico.

