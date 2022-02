Stellantis: a Tremery sindacati preoccupati per i 3.500 dipendenti

Sebbene la transizione verso i motori elettrici sia già a buon punto per lo stabilimento Stellantis di Tremery in Francia, i sindacati non nascondo le proprie preoccupazioni per il futuro dei circa 3.500 dipendenti della fabbrica. A livello industriale, il piano di trasformazione del 2017 per il centro di assemblaggio dei cambi (Metz) e dei motori (Trémery) ha trasformato questo sito in un centro di produzione di motori elettrici.

Nello specifico a Tremery Stellantis produce da poco più di due anni motori elettrici. La capacità di assemblaggio, attualmente prossima a 500.000 motori elettrici all’anno, dovrebbe aumentare a 1,1 milioni nel 2024, l’equivalente della produzione totale di motori diesel e benzina di Trémery nel 2021.

In futuro inoltre avverrà la produzione in parallelo di due componenti essenziali della motorizzazione elettrica: il rotore e lo statore. Queste parti, finora importate dall’Asia, saranno prodotte in loco, in serie, dall’autunno del 2022 dalla joint venture Emotors che associa Stellantis alla giapponese Nidec.

Sul piano sociale, il passaggio alla mobilità elettrica è sinonimo di graduale trasferimento dei dipendenti Stellantis alle joint venture Emotors e E-transmissions. Attualmente, 70 di loro sono stati assunti dalle due società. Entro il 2024, dovrebbero essercene circa 450 alle trasmissioni elettriche e 400 agli Emotors.

Tuttavia, i dipendenti sono preoccupati per il mantenimento dell’occupazione, in un contesto in cui i piani di partenza volontaria si susseguono a Trémery-Metz dal 2007. Secondo le proiezioni basate sulla curva dell’età, nei prossimi anni sono previste 350 partenze volontarie a seguito della contratti collettivi di risoluzione dei contratti stipulati nel 2021. Il rinnovo di tali accordi previsto a livello nazionale per il 2022 e il 2023 dovrebbe continuare su questa tendenza.

Questo in quanto la produzione di motori elettrici richiede meno personale. Desta grave preoccupazione anche l’intenzione espressa dall’Unione Europea di vietare la vendita di veicoli termici entro il 2035. I sindacati del sito dubitano che E-Transmissions possa mantenere tutto il lavoro in caso di interruzione della produzione di cambi manuali.

