Tavares: “Dobbiamo risparmiare il 10% all’anno per l’elettrificazione”

Stellantis dovrà guadagnare circa il 10 per cento annuo in termini di produttività. Lo ha detto Carlos Tavares, CEO di Stellantis, nella spiegazione dei dati annuali del 2021. Tavares ha affermato che per mantenere gli attuali margini operativi, il gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler e PSA deve ottenere risparmi del 10 per cento all’anno nei prossimi cinque anni. Questo a causa del fatto che le auto elettriche sono più costose in termini di produzione.

Tavares: Stellantis dovrà ridurre i costi del 10 per cento ogni anno

Per realizzare questi tagli Stellantis vuole rivedere, tra le altre cose, il modello di distribuzione. Questa rivoluzione è già iniziata. Infatti la scorsa estate, il gruppo ha annullato tutti i contratti di vendita nell’UE per passare a una struttura di agenti.

Ciò darebbe al gruppo Stellantis un maggiore controllo su come vengono venduti i suoi veicoli e abbasserebbe il margine per i concessionari. I fornitori vengono anche spinti a ridurre i costi e a fornire meno costi. Carlos Tavares ha previsto un “periodo di transizione darwiniano” sia per i fornitori che per le case automobilistiche.

Vedremo dunque se il gruppo automobilistico guidato dal CEO Carlos Tavares riuscirà nel suo intento di risparmiare questo denaro nei prossimi anni garantendosi gli stessi livelli di redditività che attualmente stanno facendo la fortuna della società automobilistica. Già domani 1 marzo avremo un primo indizio di quello che sarà il futuro approccio di Stellantis al mondo dei motori. Infatti la società rivelerà il suo piano strategico per i prossimi anni. Quello che è sicuro è che il gruppo ha deciso di puntare forte su software e auto elettriche con tutto quello che ne consegue.

