Nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio: saranno più tecnologiche

Le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio debutteranno entro la fine dell’anno. Il loro sviluppo è iniziato da tempo come si evince da diverse foto spia apparse sul web nelle ultime settimane. Le due auto della casa automobilistica del Biscione riceveranno un restyling per poter continuare a stare sul mercato fino all’arrivo delle nuove generazioni che dovrebbero arrivare rispettivamente nel 2025 e nel 2026.

Le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio saranno molto più tecnologiche dei modelli attuali

L’altro giorno vi abbiamo mostrato una nuova foto spia di Alfa Romeo Tonale in cui sono stati svelati i nuovi fari del modello e qualche leggero ritocco al paraurti. Ma i cambiamenti che le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio riceveranno con questo restyling non riguarderanno solo la carrozzeria ma anche la sua tecnologia. Quello che infatti sembra certo è che le due auto dello storico marchio milanese con l’aggiornamento diventeranno molto più tecnologiche di quanto non lo siano attualmente.

Entrambe le auto della casa automobilistica del Biscione con questo aggiornamento saranno dotate di un nuovo cruscotto digitale e potranno contare su un impianto multimediale di ultima generazione, basato su un sistema operativo Android Automotive. Una prima anticipazione del nuovo cruscotto digitale ve l’abbiamo data nei giorni scorsi grazie alla pagina Instalfisti.

Per il resto ci saranno ritocchi agli interni con nuovi materiali. La gamma dei motori delle due auto sarà arricchita dalla presenza della prima versione elettrica. Le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio con queste novità affronteranno in maniera più che dignitosa il resto della loro vita commerciale. Le due auto nel 2021 sono state protagoniste di un vero e proprio exploit. Orfane di Alfa Romeo Giulietta sono riuscite da sole a far tornare alla redditività la casa automobilistica del Biscione dopo anni di perdite.

Ovviamente nei prossimi anni poi sarà dato spazio allo sviluppo delle nuove generazioni dei due famosi modelli del Biscione che continueranno ad essere importanti per lo storico marchio milanese per tutto questo decennio e oltre. Le due auto con la seconda generazione subiranno dei profondi cambiamenti anche se il capo del design di Alfa Romeo Alejandro Mesonero-Romanos ha detto di non voler stravolgere il lavoro fatto dai suoi predecessori ma semplicemente dare ancora più forza e carattere alle due auto.

Inoltre le future Alfa Romeo Giulia e Stelvio torneranno sul mercato solo ed esclusivamente in versione completamente elettrica come più volte confermato dal CEO di Alfa Romeo, il francese Jean-Philippe Imparato.

