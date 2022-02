Una curiosità dal mondo Stellantis è quella dei salari, stipendi o dividendi che si portano a casa i Big del Gruppo. Parliamo dello Stato Maggiore del colosso dell’Automotive nato dalla fusione tra PSA ed FCA. Per Stato Maggiore si fa riferimento ai personaggi di spicco del quarto produttore mondiale di auto, e non solo attuali ma anche del passato. Ed esce fuori anche il nome di Sergio Marchionne, il compianto Amministratore delegato di FCA morto nel 2018.

Sul sito “Motor1.com”, ci sono tutte le cifre e tutte le curiosità.

I manager di Stellantis quanto guadagnano?

La pubblicazione dei dati sui compensi dei manager di Stellantis sicuramente farà discutere. Alcune curiosità sono davvero particolari come si legge sul sito prima citato.

Dalle tabelle sulle retribuzioni dei vertici dell’azienda, non solo quelli di oggi, esce fuori che Marchionne, o meglio, gli eredi del manager, guadagnano di più di Tavares, che è l’attuale CEO di Stellantis.

Dai numeri esce fuori che i vecchi vertici guadagnano di più rispetto ai nuovi.

Gli ex manager costano il 43% in più dei nuovi. Nel dettaglio, 41,2 milioni di euro per chi era si vertici prima della fusione tra francesi e italiani e 28,8 milioni di euro per i nuovi amministratori e componenti del Consiglio di Amministrazione di Stellantis.

Dati ufficiali, forniti alla SEC, la Consob USA da parte di Stellantis

I dati forniti da Stellantis nel documento esteso di bilancio, mettono in luce che Sergio Marchionne, cioè uno dei predecessori di Carlos Tavares, costa ancora molto a Stellantis. Infatti agli eredi di Sergio Marchionne vanno 26 milioni di euro. Si tratta del bonus di fine mandato e di alcune obbligazioni previste dalla contrattazione di allora. Soldi spettanti a Marchionne che non c’è più e che passano agli eredi.

Ma non c’è solo Marchionne tra gli ex manager ancora a libri paga o meglio, nelle voci stipendiali di Stellantis.

L’ex Direttore Finanziario Richard Palmer, ruolo ricoperto in FCA, costa come retribuzione 14,8 milioni di euro.

Per il CEO che ha sostituito Marchionne, cioè Mike Manley, ci sono 306.000 euro.

Sono cifre agli ex manager dovute da accordi precedenti, patto di non concorrenza, bonus liquidazione e così via.

Quanto guadagnano i manager attuali

Naturalmente non figurano solo i vecchi manager perché ci sono pure i nuovi nelle tabelle presentate da Stellantis.

Carlos Tavares per esempio, ha un compenso di 19,2 milioni di euro, tra parte variabile e parte fissa. In pratica, 2 milioni di euro di compensi fissi, e il resto in parte variabile tra premi e incentivi.

Il rampollo di casa Agnelli, John Elkann, ha uno stipendio fisso di 860 mila euro, con in più fringe benefit da 751 mila euro e 7,88 milioni di euro di incentivi.

Andrea Agnelli percepisce 226 mila euro, Henry de Castries 274 mila euro. Sono sue rappresentanti del Consiglio di amministrazione di Stellantis.

Infine Robert Peugeot (vicepresidente del Gruppo) ha un compenso di circa 204 mila euro.