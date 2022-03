Fiat negli USA: ecco cosa ha detto Tavares

Ieri il numero uno di Stellantis Carlos Tavares ha affrontato molte questioni in sede di rivelazione del piano strategico del suo gruppo automobilistico per quanto riguarda i prossimi anni. Per quanto concerne la situazione di Fiat negli Stati Uniti, il CEO del gruppo nato dalla fusione di FCA e PSA ieri ha detto che lui e il suo team stanno ancora valutando cosa fare con il brand italiano in quello che ancora oggi rimane il più importante mercato auto del mondo.

Fiat: ecco cosa ha detto ieri Carlos Tavares a proposito degli Stati Uniti

Lo scorso anno si era ipotizzato un addio di Fiat agli Stati Uniti. Questo in quanto nella sua gamma molti modelli erano usciti di scena. Dopo la Fiat 500L e la 124 Spider era toccato anche alla 500. Per il momento infatti non si sa se la nuova 500 elettrica sarà venduta in quel mercato. Al momento dunque rimane solo la 500X. Di conseguenza le immatricolazioni della principale casa automobilistica italiana sono ridotte al lumicino.

Tavares però nei mesi scorsi aveva dichiarato di volere ancora puntare sul marchio Fiat negli USA. Il numero uno di Stellantis aveva detto che alcuni dei futuri modelli di Fiat sono particolarmente adatti per fare bene in quel mercato e quindi il suo gruppo avrebbe puntato ancora sulla casa italiana in quel paese. Ieri però Tavares non si è voluto sbilanciare più di tanto a differenza di quanto avvenuto con Chrysler, per la quale invece il CEO ha promesso un rilancio in USA con molte nuove auto.

Considerato che entro il 2030 il 50 per cento delle auto vendute in USA da Stellantis saranno elettriche, Fiat potrebbe dare il suo contributo. Questo soprattutto considerato che i futuri veicoli che arricchiranno la gamma della casa di Torino saranno tutti EV. Non resta dunque che aspettare e vedere quello che accadrà nei prossimi mesi con la speranza che nel frattempo qualche notizia in proposito possa giungere da Stellantis.

