Stellantis: stop all’assunzione di 600 nuovi dipendenti in Spagna

Nelle scorse settimane era trapelata la notizia che il gruppo Stellantis intendeva assumere 600 nuovi dipendenti per ripristinare del tutto il turno di notte nel suo stabilimento di Figuruelas vicino la città di Saragozza in Spagna.

Nelle scorse ore però la direzione dello stabilimento ha deciso di non riprendere la produzione sulla linea 1 del turno notturno a marzo, come aveva anticipato nei mesi scorsi. Questo dopo aver verificato che il sito produttivo continua ad avere problemi di fornitura di parti, principalmente semiconduttori.

Niente turno di notte a Figuruelas: Stellantis blocca l’assunzione di 600 nuovi dipendenti

Fonti aziendali hanno confermato la decisione, che comporterà la sospensione dell’assunzione di 600 addetti alla produzione affidati alla ditta di risorse umane, Adecco, che aveva già anticipato il processo di selezione.

I problemi di fornitura dei semiconduttori, iniziati lo scorso anno, non sono ancora stati risolti e stanno costringendo l’impianto a fermarsi ad intermittenza per mancanza di parti, condizione che interessa entrambe le linee, compresa la linea 2, in cui è assemblata Opel Corsa.

Si tratta di un problema che purtroppo affligge la gran parte degli stabilimenti di auto non solo del gruppo di Carlos Tavares ma un po’ di tutte le case automobilistiche costrette a fare delle scelte bloccando di volta in volta la produzione delle proprie auto.

In ogni caso, i 600 contratti che sarebbero stati stipulati erano temporanei, anche se la continuità sarebbe dipesa dall’evoluzione del mercato e dalle possibilità di risposta ad esso. Da Adecco è stato spiegato settimane fa che il processo di selezione degli operatori per l’impianto del gruppo Stellantis aveva suscitato molto interesse.

Si spera naturalmente che una volta risolto il problema della mancanza di semiconduttori la situazione possa tornare alla normalità e lo stabilimento possa di nuovo pensare di assumere 600 nuovi dipendenti.

