Stellantis: in Europa i costi di distribuzione saranno ridotte del 50%

Stellantis ha intenzione serie quando si tratta di riduzione dei costi. Il numero uno del gruppo automobilistico, Carlos Tavares, ha annunciato che vuole ridurre notevolmente i costi di distribuzione. Questi a livello globale saranno ridotti del 40 per cento ma in Europa i tagli saranno ancora maggiori. Infatti nel vecchio continente Tavares intende ridurli del 50 per cento.

Stellantis vuole ridurre i costi di distribuzione delle sue auto in Europa del 50 per cento

Carlos Tavares ha aggiunto che Stellantis venderà nel 2024 800 mila auto direttamente online contro le 100 mila del 2021. Entro il 2030 le vendite online rappresenteranno un terzo delle vendite totali di auto del gruppo automobilistico. Sarà proprio questo il modo in cui la società nata dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe cercherà di ridurre i costi di distribuzione. Ovviamente più sono alte le vendite online meno spese il gruppo automobilistico dovrà affrontare.

Inoltre come già sappiamo nei prossimi anni Stellantis trasformerà le sue circa 15 mila concessionarie presenti in Europa. Queste passeranno ad un nuovo modello di vendite in cui i prezzi delle auto saranno già in partenza definiti in maniera più accurata. In parole povere Carlos Tavares vuole eliminare la trattativa nelle vendite in concessionaria con i prezzi che saranno tutti più o meno gli stessi ovunque. Quindi si tratterà di una via di mezzo tra il contratto di agenzia e le attuali concessionarie.

Le prime marche di Stellantis a provare il nuovo modello di vendita saranno i 3 marchi premium del gruppo: Alfa Romeo, Lancia e DS Automobiles. I margini di guadagno dei concessionari scenderanno dall’attuale 9 per cento su ogni singola auto venduta a circa 4 o 5 per cento. Allo stesso tempo però avranno meno spese che compenserà i mancati guadagni. E’ prevista infine anche un’ottimizzazione del numero delle concessionarie nei vari paesi.

