Jeep: Jim Morrison suggerisce il debutto del nuovo Tornado ad aprile

Recentemente sono state pubblicate in rete alcune foto spia di prototipi completamente camuffati che hanno mostrato in anteprima le versioni a passo lungo di Jeep Wagoneer e Grand Wagoneer. Secondo Jim Morrison – capo di Jeep Nord America, questi due modelli verranno presentati ufficialmente in occasione della prossima edizione del Salone di New York.

Morrison afferma che il NYIAS (New York International Auto Show) si svolgerà dal 15 al 24 aprile e sarà il primo in tre anni. Questo perché le edizioni 2020 e 2021 sono state entrambe cancellate a causa del COVID-19.

Jeep: il capo Jim Morrison parla del possibile debutto del nuovo Tornado V6 al Salone di New York 2022

Il The Detroit Bureau ha affermato che il risparmio di carburante non è sicuramente il massimo nei due SUV, dato che abbiamo a che fare con veicoli utilitari full-size basati sul Ram 1500 e alimentati dai motori Hemi V8 da 5.7 e 6.4 litri. Parliamo di 13 litri/100 km nel ciclo combinato per il Wagoneer a trazione posteriore e 15,7 litri/100 km per il Grand Wagoneer a trazione posteriore.

Durante l’intervista, Jim Morrison ha detto che darà maggiori informazioni a New York, lasciando intendere l’arrivo di una possibile versione ibrida plug-in. “Non posso parlare dell’elettrificazione del Grand Wagoneer, ma tutti i veicoli Jeep saranno elettrificati entro il 2025, quindi ovviamente è in programma”, ha dichiarato il dirigente.

Lo stesso Morrison ha recentemente lasciato intendere, durante un’intervista con Autoblog, che un nuovo motore turbo a sei cilindri sarà presentato in anteprima al Salone di New York 2022. Il propulsore in questione è il GME T6, noto anche come Tornado.

Stellantis ha già confermato che la cilindrata di questo powertrain sarà di 3 litri e sarebbe già in produzione da novembre 2021 nello stabilimento di Saltillo (Messico) che attualmente produce l’intera gamma di motori Hemi.

Dunque, il sei cilindri in linea di nuova generazione è stato confermato e, secondo le ultime indiscrezioni, sarà proposto in due versioni. Un documento Excel pubblicato dal Centro Ricerche Fiat ha elencato cinque modelli a cui il Tornado V6 potrebbe essere destinato: Ram 1500, Jeep Wrangler, Gladiator, Grand Cherokee e Wagoneer.

Per il momento abbiamo pochissime informazioni sul nuovo GME T6 da 3 litri, ma sappiamo che avrà un doppio turbocompressore e la tecnologia ESS (Emergency Stop-Signal Sistem – sistema d’emergenza per la frenata).